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«ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ» — ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ВЛАДИМИРА ДОМАНЕВСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТЫ «СОЮЗ. БЕЛАРУСЬ-РОССИЯ»

28.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Скоро в Могилеве начнет работу пятый Форум регионов Беларуси и России. Накануне важнейшего события корреспондент «СОЮЗа» побеседовал с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским.

— Владимир Викторович, в Могилеве не раз принимались важные для судеб Беларуси и России решения. Можно вспомнить, что в городе в годы Первой мировой войны находилась ставка российского императора. А перед Великой Отечественной в областной центр планировали перенести столицу БССР. И сегодня Могилев является одним из центров союзной интеграции. Здесь проходили заседания союзного Совмина, решались вопросы взаимодействия в банковской сфере, межпарламентском сотрудничестве. Сейчас в Могилеве состоится такое знаковое событие, как пятый Форум регионов Беларуси и России. Насколько важное значение имеет этот форум для развития города и области?

— На мой взгляд, сотрудничество регионов является одним из приоритетных направлений белорусско–российского сотрудничества. Межрегиональные отношения позволяют развивать взаимовыгодные экономические связи, объединять потенциал двух государств. Причем толчок к развитию отношений зачастую дают именно такие мероприятия, как Форум регионов. Наша область сотрудничает с 24 регионами Российской Федерации. 8 межрегиональных соглашений были подписаны именно во время прошедших форумов. Готовятся к пятому Форуму регионов и промышленники области. Они уже подготовили с российскими партнерами контракты на сумму около 70 миллионов долларов.

 
Теги: Могилев
 
 
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Скоро в Могилеве начнет работу пятый Форум регионов Беларуси и России. Накануне важнейшего события корреспондент «СОЮЗа» побеседовал с председателем...
 
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