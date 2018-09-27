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Сотрудники слуцкого угрозыска награждены медалями «100 год міліцыі Беларусі»

28.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Сотрудники слуцкого угрозыска награждены медалями «100 год міліцыі Беларусі»

Уголовный розыск 5 октября отмечает столетний юбилей со дня образования. Накануне в Зале Победы музея Великой Отечественной войны в Минске, прошло чествование сыщиков, посвященное знаменательной дате.

Собравшихся поздравил начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук. Руководитель подчеркнул, что вручение наград – высокая оценка деятельности сотрудников уголовного розыска, выразив слова признательности за достойную службу.

– Сегодня в этом зале в преддверии 100-летия Дня уголовного розыска собрались лучшие сотрудники службы, которые добились высоких результатов в служебной деятельности, – подчеркнул генерал-майор милиции Александр Ковальчук, сообщает пресс-служба УВД. – Результат их работы – снижение уровня преступности на Минщине и высокая раскрываемость злодеяний. Сегодня сотрудник угро – профессионал, которому присущи такие качества, как мужество, доблесть и честь, обостренное чувство справедливости и непримиримость к врагам общественного спокойствия и правопорядка. Искренне желаю им уверенности в себе и только успешных расследований преступлений.

Сотрудники слуцкого угрозыска награждены медалями «100 год міліцыі Беларусі»

В частности, за достигнутые высокие показатели в служебной деятельности, успешное выполнение задач, стоящих перед органами внутренних дел, награждены юбилейной медалью «100 год міліцыі Беларусі» и два сотрудника Слуцкого РОВД: 

  • майор милиции Климкович Валерий Валерьевич – старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома;
  • старший лейтенант милиции Сенькевич Артем Владимирович – оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома; 

Сотрудники слуцкого угрозыска награждены медалями «100 год міліцыі Беларусі»

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовный розыск 5 октября отмечает столетний юбилей со дня образования. Накануне в Зале Победы музея Великой Отечественной войны в Минске, прошло чествование...
 
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