Сотрудники слуцкого угрозыска награждены медалями «100 год міліцыі Беларусі»





Уголовный розыск 5 октября отмечает столетний юбилей со дня образования. Накануне в Зале Победы музея Великой Отечественной войны в Минске, прошло чествование сыщиков, посвященное знаменательной дате.

Собравшихся поздравил начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук. Руководитель подчеркнул, что вручение наград – высокая оценка деятельности сотрудников уголовного розыска, выразив слова признательности за достойную службу.

– Сегодня в этом зале в преддверии 100-летия Дня уголовного розыска собрались лучшие сотрудники службы, которые добились высоких результатов в служебной деятельности, – подчеркнул генерал-майор милиции Александр Ковальчук, сообщает пресс-служба УВД. – Результат их работы – снижение уровня преступности на Минщине и высокая раскрываемость злодеяний. Сегодня сотрудник угро – профессионал, которому присущи такие качества, как мужество, доблесть и честь, обостренное чувство справедливости и непримиримость к врагам общественного спокойствия и правопорядка. Искренне желаю им уверенности в себе и только успешных расследований преступлений.





В частности, за достигнутые высокие показатели в служебной деятельности, успешное выполнение задач, стоящих перед органами внутренних дел, награждены юбилейной медалью «100 год міліцыі Беларусі» и два сотрудника Слуцкого РОВД:

майор милиции Климкович Валерий Валерьевич – старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома;



старший лейтенант милиции Сенькевич Артем Владимирович – оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома;





