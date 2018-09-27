|
Сотрудники слуцкого угрозыска награждены медалями «100 год міліцыі Беларусі»
28.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Уголовный розыск 5 октября отмечает столетний юбилей со дня образования. Накануне в Зале Победы музея Великой Отечественной войны в Минске, прошло чествование сыщиков, посвященное знаменательной дате.
Собравшихся поздравил начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук. Руководитель подчеркнул, что вручение наград – высокая оценка деятельности сотрудников уголовного розыска, выразив слова признательности за достойную службу.
– Сегодня в этом зале в преддверии 100-летия Дня уголовного розыска собрались лучшие сотрудники службы, которые добились высоких результатов в служебной деятельности, – подчеркнул генерал-майор милиции Александр Ковальчук,
В частности, за достигнутые высокие показатели в служебной деятельности, успешное выполнение задач, стоящих перед органами внутренних дел, награждены юбилейной медалью «100 год міліцыі Беларусі» и два сотрудника Слуцкого РОВД:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовный розыск 5 октября отмечает столетний юбилей со дня образования. Накануне в Зале Победы музея Великой Отечественной войны в Минске, прошло чествование...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)