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Хищения электричества: только в 2017 году нарушители вернули Слуцким электросетям почти $70 000 ущерба

28.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Хищения электричества: только в 2017 году нарушители вернули Слуцким электросетям почти 000 ущерба

Хищениями электроэнергии занимаются не только физические лица, но и организации всех форм собственности. Причём в случае с организациями ущерб от таких действий возрастает в разы, рассказал сайту SlutskGorod Гурбо Михаил Васильевич, заместитель главного инженера «Слуцких электросетей». 

Для выявления таких нарушений в «Слуцких электросетях» работает специализированная бригада, которая занимается приборным учётом электричества и выявлением таких нарушений. Ежемесячно специалисты составляют баланс, в котором видно, сколько электричества отпущено, и сколько энергосбыт получил оплаты за электроэнергию. Потом из этой разницы вычитаются технологические потери и небольшая погрешность приборов учёта. 

Разница по балансу за вычетом потерь - это то, что нам нужно найти. 

Так, за весь 2017 год «Слуцкими электросетями» было проведено 738 рейдов, по итогам выявления фактов самовольно потреблённой электроэнергии составлено 220 актов на 730,35 тысяч кВт в час. Оплаченная сумма ущерба по актам «Слуцких электросетей» в 2017 составила 138 805,72 рублей. 

Хищения электричества: только в 2017 году нарушители вернули Слуцким электросетям почти 000 ущерба

За 8 месяцев текущего года составлено 157 на 209 кВт/ч или 39,9 тысяч рублей, из них 94 акта касались самовольного безучётного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами. 

За прошлый год мы практически весь ущерб вернули за счёт оплаченных штрафов. 

Специалисты отмечают, что к нарушениям правил электроснабжения относятся самовольное присоединение к сети, повреждение или нарушение работы средств учёта электроэнергии, самовольная замена приборов учёта, истечение срока метрологической поверки, вмешательство в програмное обеспечение и ряд других нарушений. 

Кроме возмещения суммы ущерба, по данным видам нарушений предусмотрена ответственность по статье 20.10 КоАП РБ с наложением штрафа до 5-кратного размера причинённого ущерба. 

В конечном счёте, сумма получается колоссальной. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Хищениями электроэнергии занимаются не только физические лица, но и организации всех форм собственности. Причём в случае с организациями ущерб от таких действий...
 
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