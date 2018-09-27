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Хищения электричества: только в 2017 году нарушители вернули Слуцким электросетям почти $70 000 ущерба
28.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Хищениями электроэнергии занимаются не только физические лица, но и организации всех форм собственности. Причём в случае с организациями ущерб от таких действий возрастает в разы, рассказал сайту SlutskGorod Гурбо Михаил Васильевич, заместитель главного инженера «Слуцких электросетей».
Для выявления таких нарушений в «Слуцких электросетях» работает специализированная бригада, которая занимается приборным учётом электричества и выявлением таких нарушений. Ежемесячно специалисты составляют баланс, в котором видно, сколько электричества отпущено, и сколько энергосбыт получил оплаты за электроэнергию. Потом из этой разницы вычитаются технологические потери и небольшая погрешность приборов учёта.
Так, за весь 2017 год «Слуцкими электросетями» было проведено 738 рейдов, по итогам выявления фактов самовольно потреблённой электроэнергии составлено 220 актов на 730,35 тысяч кВт в час. Оплаченная сумма ущерба по актам «Слуцких электросетей» в 2017 составила 138 805,72 рублей.
За 8 месяцев текущего года составлено 157 на 209 кВт/ч или 39,9 тысяч рублей, из них 94 акта касались самовольного безучётного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами.
Специалисты отмечают, что к нарушениям правил электроснабжения относятся самовольное присоединение к сети, повреждение или нарушение работы средств учёта электроэнергии, самовольная замена приборов учёта, истечение срока метрологической поверки, вмешательство в програмное обеспечение и ряд других нарушений.
Кроме возмещения суммы ущерба, по данным видам нарушений предусмотрена ответственность по статье 20.10 КоАП РБ с наложением штрафа до 5-кратного размера причинённого ущерба.
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Хищения электричества: только в 2017 году нарушители вернули Слуцким электросетям почти $70 000 ущерба
Хищениями электроэнергии занимаются не только физические лица, но и организации всех форм собственности. Причём в случае с организациями ущерб от таких действий...
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