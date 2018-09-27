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Лекции по истории музыки и искусства пройдут в минской галерее Савицкого

28.09.2018 14:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Лекции по истории музыки и искусства пройдут в минской галерее Савицкого
Фото из открытых источников

Каждую субботу с 20 октября по 22 декабря в 16.00 в Художественной галерее Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15) будут проходить лекции по истории музыки и искусства «От Баха до Гершвина: беседы о классической музыке и искусстве».

Лекции по истории музыки и искусства пройдут в минской галерее Савицкого Для детей и взрослых. Как выбрать музыкальную школу
Проект подготовлен совместно с учреждением дополнительного образования детей и молодежи «Музыкальная школа Артема Шаплыко». Представляет собой авторский экпресс-курс по истории музыки из 10 лекций продолжительностью 60-90 минут, включающих демонстрацию видео- и аудиоматериалов, интерактивные формы обучения.

Тематика лекций охватывает более 500 лет истории музыки в ее связях с мировыми культурными процессами, основными тенденциями развития живописи, литературы и театра. Вы погрузитесь в тайны средневековья, пройдете по лабиринтам барокко в стройные анфилады классицизма, переживете чувственный шторм романтизма и окажетесь в парадоксальном ХХ веке, отказывающимся от традиций и в то же время синтезирующим их.

Лекции читает лектор-музыковед Белорусской государственной филармонии Варвара Царюк, магистр искусствоведения, выпускница Белорусской государственной академии музыки по специальностям «Искусствоведение: музыковедение» и «Интерпретация старинной музыки: орган», аспирантка кафедры истории музыки Белорусской государственной академии музыки.

Расписание лекций

20.10.2018 - Музыкальное и изобразительное искусство средневековья и Возрождения.

27.10.2018 - Прекрасное барокко: порядок из хаоса. Часть 1.

03.11.2018 - Прекрасное барокко: порядок из хаоса. Часть 2.

10.11.2018 - Классицизм в музыке и живописи: зарождение и становление (сыновья И.С. Баха, Й. Гайдн).

17.11.2018 - Классицизм: непостижимый гений В.А.Моцарта.

24.11.2018 - Классицизм: Людвиг ван Бетховен. Непокорный духом.

01.12.2018 - Музыкальное и изобразительное искусство 19 века: на заре романтизма.

08.12.2018 - Музыкальное искусство 19 века: предвосхищая модернизм.

15.12.2018 - От авангарда к постмодерну: часть 1.

22.12.2018 - От авангарда к постмодерну: часть 2.

Подробнее – на сайтах minskmuseum.by, artgrand.by.

 
 
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Проект подготовлен совместно с учреждением дополнительного образования детей и молодежи «Музыкальная школа Артема Шаплыко».
 
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