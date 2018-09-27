Лекции по истории музыки и искусства пройдут в минской галерее Савицкого

Каждую субботу с 20 октября по 22 декабря в 16.00 в Художественной галерее Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15) будут проходить лекции по истории музыки и искусства «От Баха до Гершвина: беседы о классической музыке и искусстве».

Тематика лекций охватывает более 500 лет истории музыки в ее связях с мировыми культурными процессами, основными тенденциями развития живописи, литературы и театра. Вы погрузитесь в тайны средневековья, пройдете по лабиринтам барокко в стройные анфилады классицизма, переживете чувственный шторм романтизма и окажетесь в парадоксальном ХХ веке, отказывающимся от традиций и в то же время синтезирующим их.

Лекции читает лектор-музыковед Белорусской государственной филармонии Варвара Царюк, магистр искусствоведения, выпускница Белорусской государственной академии музыки по специальностям «Искусствоведение: музыковедение» и «Интерпретация старинной музыки: орган», аспирантка кафедры истории музыки Белорусской государственной академии музыки.

Расписание лекций

20.10.2018 - Музыкальное и изобразительное искусство средневековья и Возрождения.

27.10.2018 - Прекрасное барокко: порядок из хаоса. Часть 1.

03.11.2018 - Прекрасное барокко: порядок из хаоса. Часть 2.

10.11.2018 - Классицизм в музыке и живописи: зарождение и становление (сыновья И.С. Баха, Й. Гайдн).

17.11.2018 - Классицизм: непостижимый гений В.А.Моцарта.

24.11.2018 - Классицизм: Людвиг ван Бетховен. Непокорный духом.

01.12.2018 - Музыкальное и изобразительное искусство 19 века: на заре романтизма.

08.12.2018 - Музыкальное искусство 19 века: предвосхищая модернизм.

15.12.2018 - От авангарда к постмодерну: часть 1.

22.12.2018 - От авангарда к постмодерну: часть 2.