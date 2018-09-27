Белорусская федерация футбола оштрафована на 3 тысячи евро за поведение болельщиков

Дисциплинарный орган УЕФА рассмотрел инциденты на гостевом фанатском секторе во время матча Лиги наций с участием национальных сборных Молдовы и Беларуси. В результате в отношении Белорусской федерации футбола применена санкция в виде штрафа, сообщает пресс-служба АБФФ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как уже сообщалось , во время стартовых матчей Лиги наций УЕФА с участием сборной Беларуси были зафиксированы инциденты с использованием пиротехнических изделий.

Сегодня в Дом футбола поступило уведомление о том, что по итогам заседания Контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА от 27 сентября 2018 года было принято решение применить в отношении АБФФ дисциплинарное наказание в виде штрафа в размере 3000 евро за использование на гостевом фанатском секторе пиротехнических изделий в ходе матча Лиги наций УЕФА с участием национальных сборных Молдовы и Беларуси. Поединок состоялся в Кишеневе 11 сентября 2018 года.

Решение вынесено в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Дисциплинарного кодекса УЕФА.

Дисциплинарный кодекс УЕФА (редакция 2016 года) Статья 16. 2.Однако все Ассоциации и клубы несут ответственность за порядок и безопасность как внутнри стадиона, так и на территории, прилегающей к спортивному сооружению, до, во время и после матчей. Они несут ответственность за инциденты любого типа и в их отношении могут быть применены дисциплинарные санкции и директивы в случае, если они не смогут доказать, что в ходе организации матча ими тем или иным образом не было проявлено невнимательности: а. вторжение или попытка вторжения на поле;

b. бросание предметов;

с. поджог фейерверков или любых других объектов;

d. использование лазерных указателей или аналогичных электронных устройств;

е. Использование жестов, слов, обьектов или других средств для передачи любых сообщений, которым нет места на спортивном мероприятии: в частности сообщений политического, идеологического, религиозного, оскорбительного или провокационного характера;

f. поступки, наносящие ущерб;

g. нарушение порядка во время национальных гимнов;

h. любое другое нарушение порядка или дисциплины, обнаруженное внутри стадиона либо на прилегающей территории.

Накануне предстоящих домашних матчей Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы, которые состоятся в Минске 12 и 15 октября, АБФФ еще раз убедительно просит болельщиков не нарушать положения Дисциплинарного кодекса УЕФА, а также соблюдать правила общественного порядка.

В середине сентября Белорусская федерация футбола выступила с обращением к активным болельщикам, где просила отказаться от использования речевок политического толка, а также от использования пиротехнических изделий на футбольных матчах любого ранга внутри республики, а также за ее пределами.

Напомним, что во время матча сборной Беларуси против Сан-Марино сектор фанатов некоторое время скандировал кричалку «Хто не скача, той маскаль!», а ближе к концу матча болельщики зажгли пиротехнику.

Также пиротехника использовалась белорусскими болельщиками на матче сборной в Кишиневе .