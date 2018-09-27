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Александр Лукашенко в Душанбе принимает участие в саммите СНГ

28.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Александр Лукашенко в Душанбе принимает участие в саммите СНГ
Он проходит в столице Таджикистана городе Душанбе.

Мероприятие началось с церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников саммита.

 

Как отметил во вступительном слове на заседании в узком составе Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в рамках СНГ в период председательства таджикской стороны проделана большая работа по развитию сотрудничества по широкому спектру направлений. "Положительный характер имело сотрудничество в экономической сфере. В соответствии с ранее принятыми в Содружестве документами соответствующее внимание также было уделено активизации культурно-гуманитарных связей между государствами - участниками СНГ", - сказал Президент Таджикистана. 

Александр Лукашенко в Душанбе принимает участие в саммите СНГ

 

Международный форум проходит во дворце "Сомон" на территории правительственной резиденции. Лидеры стран рассмотрят проекты документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях и других ключевых направлениях деятельности Содружества. Заседания пройдут в узком и расширенном форматах.
Главы прибывших на саммит делегаций имели возможность пообщаться и накануне, обсудить актуальные вопросы в неформальной обстановке во время ужина. Гостеприимные хозяева очень оригинально украсили территорию правительственной резиденции, где проходил ужин, соорудив впечатляющие композиции из даров таджикской земли - фруктов и овощей. 
Туркменистан примет председательство в СНГ в 2019 году 

Туркменистан примет председательство в СНГ в 2019 году. Об этом по итогам заседания в узком составе Совета глав государств Содружества заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. 

Сопредседателями будут Таджикистан и Узбекистан.

Принято решение, что следующее заседание Совета глав государств пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде. 

Александр Лукашенко в Душанбе принимает участие в саммите СНГ


Нурсултан Назарбаев предложил принять меры по снятию торговых барьеров в СНГ 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе предложил принять меры, направленных на снятие торговых барьеров между странами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

В ходе заседания президент Казахстана указал на ряд перспективных направлений, которые поспособствуют дальнейшему углублению межгосударственных отношений, а также обратил внимание на результаты работы по укреплению и развитию отношений между странами. В частности, глава государства подчеркнул необходимость укрепления экономических основ СНГ и принятия мер, направленных на снятие торговых барьеров между странами.

Нурсултан Назарбаев отметил эффективность проводимых мероприятий по реформе организации и обновлению концептуальных документов Содружества. Он остановился на вопросах расширения торгово-экономических отношений и использования транзитно-транспортного потенциала всех стран СНГ, акцентировал внимание на реализации совместных проектов в научно-космической отрасли, в сфере цифровизации и туризма.

Президент рассказал также о возможностях созданного в Казахстане международного финансового центра "Астана" и пригласил все страны СНГ принять активное участие в его работе. 
Лидеры стран СНГ приняли Решение о подготовке к празднованию 75-летия Победы 

План основных мероприятий по подготовке и празднованию содержит несколько десятков масштабных организационных и практических мероприятий. Прежде всего, документ обращен на усиление социальной защиты, заботу о ветеранах войны, которых осталось немногим более 100 тыс.

Отдельные разделы плана посвящены борьбе с фальсификацией истории, попытками переписать историю Победы. Поэтому особый раздел - это внимание к молодежи, для которой дата 75-летия должна стать поводом для осознания роли народов Содружества в общей Победе.

Планируется выпустить общую для всех стран СНГ медаль к 75-летию Победы. Ожидается, что будет выпущено обращение глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с юбилеем.

Участники саммита также заслушали информацию председателя Совета Федерации России о внесенном российской стороной проекте конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. По данному вопросу принято положительное решение. В документе определяются такие направления сотрудничества, как фундаментальные и прикладные космические исследования, дистанционное зондирование Земли, решение проблемы утилизации космического мусора, предотвращение астероидно-кометной угрозы, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды при осуществлении космической деятельности, пилотируемые космические полеты, подготовка и переподготовка кадров для космической отрасли и некоторые другие.

Принят ряд кадровых решений в рамках СНГ. По остальным вопросам в повестке дня заседания в расширенном формате приняты положительные решения без предварительного обсуждения, учитывая высокую степень согласования. Всего принято 16 решений и заявлений.
БелТА.
 
 
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Он проходит в столице Таджикистана городе Душанбе.
 
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