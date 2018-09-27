Александр Лукашенко в Душанбе принимает участие в саммите СНГ

Он проходит в столице Таджикистана городе Душанбе.
Мероприятие началось с церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников саммита.
Как отметил во вступительном слове на заседании в узком составе Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в рамках СНГ в период председательства таджикской стороны проделана большая работа по развитию сотрудничества по широкому спектру направлений. "Положительный характер имело сотрудничество в экономической сфере. В соответствии с ранее принятыми в Содружестве документами соответствующее внимание также было уделено активизации культурно-гуманитарных связей между государствами - участниками СНГ", - сказал Президент Таджикистана.
Международный форум проходит во дворце "Сомон" на территории правительственной резиденции. Лидеры стран рассмотрят проекты документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях и других ключевых направлениях деятельности Содружества. Заседания пройдут в узком и расширенном форматах.
Главы прибывших на саммит делегаций имели возможность пообщаться и накануне, обсудить актуальные вопросы в неформальной обстановке во время ужина. Гостеприимные хозяева очень оригинально украсили территорию правительственной резиденции, где проходил ужин, соорудив впечатляющие композиции из даров таджикской земли - фруктов и овощей.
Туркменистан примет председательство в СНГ в 2019 году
Туркменистан примет председательство в СНГ в 2019 году. Об этом по итогам заседания в узком составе Совета глав государств Содружества заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Сопредседателями будут Таджикистан и Узбекистан.
Принято решение, что следующее заседание Совета глав государств пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде.
Нурсултан Назарбаев предложил принять меры по снятию торговых барьеров в СНГ
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе предложил принять меры, направленных на снятие торговых барьеров между странами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе заседания президент Казахстана указал на ряд перспективных направлений, которые поспособствуют дальнейшему углублению межгосударственных отношений, а также обратил внимание на результаты работы по укреплению и развитию отношений между странами. В частности, глава государства подчеркнул необходимость укрепления экономических основ СНГ и принятия мер, направленных на снятие торговых барьеров между странами.
Нурсултан Назарбаев отметил эффективность проводимых мероприятий по реформе организации и обновлению концептуальных документов Содружества. Он остановился на вопросах расширения торгово-экономических отношений и использования транзитно-транспортного потенциала всех стран СНГ, акцентировал внимание на реализации совместных проектов в научно-космической отрасли, в сфере цифровизации и туризма.
Президент рассказал также о возможностях созданного в Казахстане международного финансового центра "Астана" и пригласил все страны СНГ принять активное участие в его работе.
Лидеры стран СНГ приняли Решение о подготовке к празднованию 75-летия Победы
План основных мероприятий по подготовке и празднованию содержит несколько десятков масштабных организационных и практических мероприятий. Прежде всего, документ обращен на усиление социальной защиты, заботу о ветеранах войны, которых осталось немногим более 100 тыс.
Отдельные разделы плана посвящены борьбе с фальсификацией истории, попытками переписать историю Победы. Поэтому особый раздел - это внимание к молодежи, для которой дата 75-летия должна стать поводом для осознания роли народов Содружества в общей Победе.
Планируется выпустить общую для всех стран СНГ медаль к 75-летию Победы. Ожидается, что будет выпущено обращение глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с юбилеем.
Участники саммита также заслушали информацию председателя Совета Федерации России о внесенном российской стороной проекте конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. По данному вопросу принято положительное решение. В документе определяются такие направления сотрудничества, как фундаментальные и прикладные космические исследования, дистанционное зондирование Земли, решение проблемы утилизации космического мусора, предотвращение астероидно-кометной угрозы, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды при осуществлении космической деятельности, пилотируемые космические полеты, подготовка и переподготовка кадров для космической отрасли и некоторые другие.
Принят ряд кадровых решений в рамках СНГ. По остальным вопросам в повестке дня заседания в расширенном формате приняты положительные решения без предварительного обсуждения, учитывая высокую степень согласования. Всего принято 16 решений и заявлений.
БелТА.