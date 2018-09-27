Александр Лукашенко в Душанбе принимает участие в саммите СНГ



Он проходит в столице Таджикистана городе Душанбе.

Мероприятие началось с церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников саммита.

Как отметил во вступительном слове на заседании в узком составе Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в рамках СНГ в период председательства таджикской стороны проделана большая работа по развитию сотрудничества по широкому спектру направлений. "Положительный характер имело сотрудничество в экономической сфере. В соответствии с ранее принятыми в Содружестве документами соответствующее внимание также было уделено активизации культурно-гуманитарных связей между государствами - участниками СНГ", - сказал Президент Таджикистана.







Международный форум проходит во дворце "Сомон" на территории правительственной резиденции. Лидеры стран рассмотрят проекты документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях и других ключевых направлениях деятельности Содружества. Заседания пройдут в узком и расширенном форматах.

Главы прибывших на саммит делегаций имели возможность пообщаться и накануне, обсудить актуальные вопросы в неформальной обстановке во время ужина. Гостеприимные хозяева очень оригинально украсили территорию правительственной резиденции, где проходил ужин, соорудив впечатляющие композиции из даров таджикской земли - фруктов и овощей.

Туркменистан примет председательство в СНГ в 2019 году



Туркменистан примет председательство в СНГ в 2019 году. Об этом по итогам заседания в узком составе Совета глав государств Содружества заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



Сопредседателями будут Таджикистан и Узбекистан. Принято решение, что следующее заседание Совета глав государств пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде.





Нурсултан Назарбаев предложил принять меры по снятию торговых барьеров в СНГ



Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе предложил принять меры, направленных на снятие торговых барьеров между странами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе заседания президент Казахстана указал на ряд перспективных направлений, которые поспособствуют дальнейшему углублению межгосударственных отношений, а также обратил внимание на результаты работы по укреплению и развитию отношений между странами. В частности, глава государства подчеркнул необходимость укрепления экономических основ СНГ и принятия мер, направленных на снятие торговых барьеров между странами. Нурсултан Назарбаев отметил эффективность проводимых мероприятий по реформе организации и обновлению концептуальных документов Содружества. Он остановился на вопросах расширения торгово-экономических отношений и использования транзитно-транспортного потенциала всех стран СНГ, акцентировал внимание на реализации совместных проектов в научно-космической отрасли, в сфере цифровизации и туризма. Президент рассказал также о возможностях созданного в Казахстане международного финансового центра "Астана" и пригласил все страны СНГ принять активное участие в его работе.

