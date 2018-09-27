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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Ухане
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в финал турнира серии «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.
В полуфинальном поединке Арина Соболенко (№ 20 рейтинга WTA) победила австралийку Эшли Барти (№ 17 WTA) — 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Во
Соперницей Арины Соболенко в финале станет эстонка Анетт Контавейт.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в финал турнира серии "Премьер" в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.
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