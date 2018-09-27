Арина Соболенко вышла в финал турнира в Ухане

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в финал турнира серии «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.



Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

В полуфинальном поединке Арина Соболенко (№ 20 рейтинга WTA) победила австралийку Эшли Барти (№ 17 WTA) — 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Во встрече 1-го круга Соболенко победила испанку Карлу Суарес Наварро, во 2-м раунде белоруска обыграла 6-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину, в 3-м круге одолела 19-летнюю американку Софию Кенин, а в четвертьфинале выбила из борьбы словачку Доминику Цыбулкову.

Соперницей Арины Соболенко в финале станет эстонка Анетт Контавейт.