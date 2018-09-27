Развиваем детей. Как и где научить ребенка музыке?

В одном из номеров по просьбе читательницы «АиФ» рассказал о музыкальной школе, где взрослые могут научиться играть на каком-нибудь инструменте (фортепиано, гитаре) с нуля. Редакция получила много писем и дополнительных вопросов от читателей. В этом заведении дополнительного образования занимаются и с малышами - самому младшему ученику школы 3 года.

И к взрослым, и к детям в Музыкальной школе Артема Шаплыко индивидуальный подход: ученики могут сами выбрать педагога, подходящего им по темпераменту; заявить о своих предпочтениях относительно репертуара, который хотят освоить; выбрать удобное для занятий время.

Руководитель школы - профессиональный пианист, артист Белгосфилармонии Артем ШАПЛЫКО. Он с детства мечтал выступать на большой сцене и радовать зрителей своей игрой на фортепиано. Но при этом даже не мог предположить, что обладает педагогическим даром и ему будет интересно делиться опытом и радоваться успехам своих учеников.

«Никто не заставлял заниматься»

Но, видимо, ничто в жизни не происходит случайно. Когда Артему было два или три года, он заявил родителям, что будет великим пианистом. Тем ничего не оставалось, кроме как отвести сына в музыкальную школу. Правда, для этого малышу пришлось подрасти: тогда заниматься музыкой дети могли начиная с пяти лет.

- Это были 90-е годы, - вспоминает Артем Шаплыко. - Моя семья из Солигорска. Ни мама, ни папа не имеют к музыке никакого отношения. Тем не менее, как только мне исполнилось 5 лет, меня сразу отвели в музыкальную школу, о чем я очень просил. Вступительные экзамены я сдал на одном дыхании, и меня зачислили в подготовительную группу. Я попал к замечательному педагогу Татьяне Черноморец, у которой проучился два года. Помимо того что педагог - профессионал, она запомнилась и как чуткий, добрый человек. Тогда у меня не было дома инструмента, но учитель вошла в мое положение. К тому же я, признаться, был мотивированным ребенком, и меня не надо было принуждать к занятиям. Если была возможность позаниматься на пианино у соседей, я шел к ним и играл на инструменте. Родители мне говорили так: «Сынок, это твой выбор. Хочешь - занимайся. Не хочешь - не занимайся».

В 6 лет я выиграл первый музыкальный конкурс - среди участников я был самым младшим по возрасту и самым маленьким по росту. (Смеется.) Это придало мне еще больше сил, а родители поняли: нужно покупать инструмент, чтобы ребенок мог спокойно заниматься дома.

Много ли осталось в Беларуси "домов пионеров" и музыкальных школ? Подробнее

«Трудности закаляют»

- Я учился у Татьяны Черноморец, к сожалению, всего два года: потом она уехала в Минск. Во втором классе я попал к преподавателю с совершенно иным подходом. Она считала: если ребенок будет бояться идти на урок, значит, станет усиленно заниматься, чтобы сыграть хорошо. В тот период я часто плакал. Меня все время жалели вахтерши, видя слезы на моих глазах: «Ну что, снова был на уроке по фортепиано?» Сколько раз после занятий родители говорили мне: «Сынок, давай заберем тебя из музыкальной школы!» Но я даже тогда, будучи маленьким ребенком, твердо говорил: «Нет!» Усиленно занимался и шел на очередной урок. И был за это вознагражден: музыкальную школу я окончил успешно, а за время учебы выиграл немало республиканских конкурсов и серьезное международное состязание.

В 14 лет я стал самостоятельным: уехал из Солигорска и поступил в колледж при Академии музыки в Минске.

- А когда пришла мысль открыть свою школу музыки?

- Преподавать в государственной музыкальной школе я начал во время учебы на первых курсах Академии музыки. В принципе многие студенты подрабатывают, как правило, концертмейстерами или аккомпаниаторами. Реже - педагогами, потому что это очень ответственно. К своему первому уроку в качестве учителя по фортепиано я подошел очень серьезно, но девочка лет пяти больше почему-то не приходила. (Смеется.) Возможно, ее мама посчитала, что я для учителя слишком молод и неопытен. Однако опыт - дело наживное. А если говорить о принципах, то я сразу решил, как не нужно вести занятия и чего я не буду делать никогда: я ни при каких обстоятельствах не повышу голос на ребенка! У меня выработались иммунитет к такому поведению и нежелание так поступать.

Честно говоря, я всегда мечтал быть концертирующим музыкантом: лет с восемнадцати активно выступал с концертами по всей стране, в том числе как стипендиат специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Но по успехам моих учеников и по поддержке руководства школы, где я работал, я понял, что и преподавать у меня неплохо получается.

Спасибо единомышленникам

- Конечно, предприниматель из меня - так себе, - смеется Артем Шаплыко. - Меня занимают только музыка и мои ученики. К счастью, на моем пути встречаются прекрасные люди, благодаря которым я смог воплотить в реальность свои мечты, даже подходящее помещение для Музыкальной школы Артема Шаплыко нашлось удивительно быстро. Насчет коллектива преподавателей даже не было сомнений: это мои коллеги - великолепные музыканты, мастера своего дела, которые любят свою профессию и знают, как передать знания другим.

Я очень признателен своему педагогу, художественному руководителю Белгосфилармонии Юрию Николаевичу Гильдюку: благодаря его поддержке у наших учеников есть уникальная возможность выступать с отчетными концертами в одном из лучших концертных залов страны. Знаю, что многие дети, окончившие музыкальную школу, за все годы учебы могут ни разу не выйти на сцену. Некоторые даже выпускные экзамены сдают в классах, потому что нет возможности устроить выпускной концерт. Но ведь музыкальная школа готовит своих учеников к выступлениям, творчеству. И сцена - то место, где они могут раскрыться в полной мере. Понимая, что этого недостает в современных музыкальных школах, я решил открыть собственную, и у моих учеников есть возможность показать себя на сцене.

У нас занимаются порядка шестидесяти учеников в возрасте от 3 до 60 лет. Если дети - чистый лист бумаги, на котором педагог создает ту или иную «картину», то взрослые люди часто приходят с комплексами, сформированными в детстве. Кто-то бросил музыкальную школу, кто-то так туда и не поступил. Они задают вопрос: «Может ли взрослый человек с нуля освоить музыкальный инструмент?» Как показывает практика, может! У меня есть ученик, который в 30 лет не знал ничего про ноты и скрипичный ключ, а через год занятий уже выступал на концерте и играл Баха.

Меня очень радует, что мы исполняем мечты, дарим надежду, счастье и вдохновение!

Юлия ТАЙНИКОВА

Кстати

В Музыкальной школе Артема Шаплыко нет строгих границ между учениками и преподавателями. На уроках наряду с классическими произведениями здесь можно изучать саундтреки к известным фильмам - сейчас это популярно. Возможно соединение разных видов искусства - рисования, скульптуры, танца в связке с музыкой.

В школе можно обучаться игре на фортепиано, гитаре, скрипке, флейте, а также брать уроки вокала и изучать теорию музыки.

Каждый ученик может выбрать время для уроков, которое ему подходит, - утром, днем, вечером, по выходным. Если кому-то нужно сделать перерыв в обучении, занятия возобновятся в любой удобный для него момент.

Ученики всегда могут связаться с педагогами и получить пояснения, если у них возникнут трудности при разборе произведения.