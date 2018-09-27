ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Развиваем детей. Как и где научить ребенка музыке?

28.09.2018 15:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Развиваем детей. Как и где научить ребенка музыке?
«Сцена - то место, где творческий человек может раскрыться». © / АиФ

В одном из номеров по просьбе читательницы «АиФ» рассказал о музыкальной школе, где взрослые могут научиться играть на каком-нибудь инструменте (фортепиано, гитаре) с нуля. Редакция получила много писем и дополнительных вопросов от читателей. В этом заведении дополнительного образования занимаются и с малышами - самому младшему ученику школы 3 года.

Развиваем детей. Как и где научить ребенка музыке? Лекции по истории музыки и искусства пройдут в минской галерее Савицкого

И к взрослым, и к детям в Музыкальной школе Артема Шаплыко индивидуальный подход: ученики могут сами выбрать педагога, подходящего им по темпераменту; заявить о своих предпочтениях относительно репертуара, который хотят освоить; выбрать удобное для занятий время.

Руководитель школы - профессиональный пианист, артист Белгосфилармонии Артем ШАПЛЫКО. Он с детства мечтал выступать на большой сцене и радовать зрителей своей игрой на фортепиано. Но при этом даже не мог предположить, что обладает педагогическим даром и ему будет интересно делиться опытом и радоваться успехам своих учеников.

«Никто не заставлял заниматься»

Но, видимо, ничто в жизни не происходит случайно. Когда Артему было два или три года, он заявил родителям, что будет великим пианистом. Тем ничего не оставалось, кроме как отвести сына в музыкальную школу. Правда, для этого малышу пришлось подрасти: тогда заниматься музыкой дети могли начиная с пяти лет.

Развиваем детей. Как и где научить ребенка музыке? Для детей и взрослых. Как выбрать музыкальную школу

- Это были 90-е годы, - вспоминает Артем Шаплыко. - Моя семья из Солигорска. Ни мама, ни папа не имеют к музыке никакого отношения. Тем не менее, как только мне исполнилось 5 лет, меня сразу отвели в музыкальную школу, о чем я очень просил. Вступительные экзамены я сдал на одном дыхании, и меня зачислили в подготовительную группу. Я попал к замечательному педагогу Татьяне Черноморец, у которой проучился два года. Помимо того что педагог - профессионал, она запомнилась и как чуткий, добрый человек. Тогда у меня не было дома инструмента, но учитель вошла в мое положение. К тому же я, признаться, был мотивированным ребенком, и меня не надо было принуждать к занятиям. Если была возможность позаниматься на пианино у соседей, я шел к ним и играл на инструменте. Родители мне говорили так: «Сынок, это твой выбор. Хочешь - занимайся. Не хочешь - не занимайся».

В 6 лет я выиграл первый музыкальный конкурс - среди участников я был самым младшим по возрасту и самым маленьким по росту. (Смеется.) Это придало мне еще больше сил, а родители поняли: нужно покупать инструмент, чтобы ребенок мог спокойно заниматься дома.

Развиваем детей. Как и где научить ребенка музыке?
Много ли осталось в Беларуси "домов пионеров" и музыкальных школ?
Подробнее

«Трудности закаляют»

- Я учился у Татьяны Черноморец, к сожалению, всего два года: потом она уехала в Минск. Во втором классе я попал к преподавателю с совершенно иным подходом. Она считала: если ребенок будет бояться идти на урок, значит, станет усиленно заниматься, чтобы сыграть хорошо. В тот период я часто плакал. Меня все время жалели вахтерши, видя слезы на моих глазах: «Ну что, снова был на уроке по фортепиано?» Сколько раз после занятий родители говорили мне: «Сынок, давай заберем тебя из музыкальной школы!» Но я даже тогда, будучи маленьким ребенком, твердо говорил: «Нет!» Усиленно занимался и шел на очередной урок. И был за это вознагражден: музыкальную школу я окончил успешно, а за время учебы выиграл немало республиканских конкурсов и серьезное международное состязание.

В 14 лет я стал самостоятельным: уехал из Солигорска и поступил в колледж при Академии музыки в Минске.


Развиваем детей. Как и где научить ребенка музыке?
Фото: АиФ

- А когда пришла мысль открыть свою школу музыки?

- Преподавать в государственной музыкальной школе я начал во время учебы на первых курсах Академии музыки. В принципе многие студенты подрабатывают, как правило, концертмейстерами или аккомпаниаторами. Реже - педагогами, потому что это очень ответственно. К своему первому уроку в качестве учителя по фортепиано я подошел очень серьезно, но девочка лет пяти больше почему-то не приходила. (Смеется.) Возможно, ее мама посчитала, что я для учителя слишком молод и неопытен. Однако опыт - дело наживное. А если говорить о принципах, то я сразу решил, как не нужно вести занятия и чего я не буду делать никогда: я ни при каких обстоятельствах не повышу голос на ребенка! У меня выработались иммунитет к такому поведению и нежелание так поступать.

Честно говоря, я всегда мечтал быть концертирующим музыкантом: лет с восемнадцати активно выступал с концертами по всей стране, в том числе как стипендиат специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Но по успехам моих учеников и по поддержке руководства школы, где я работал, я понял, что и преподавать у меня неплохо получается.

Развиваем детей. Как и где научить ребенка музыке? Есть ли польза от музыкальной школы?

Спасибо единомышленникам

- Конечно, предприниматель из меня - так себе, - смеется Артем Шаплыко. - Меня занимают только музыка и мои ученики. К счастью, на моем пути встречаются прекрасные люди, благодаря которым я смог воплотить в реальность свои мечты, даже подходящее помещение для Музыкальной школы Артема Шаплыко нашлось удивительно быстро. Насчет коллектива преподавателей даже не было сомнений: это мои коллеги - великолепные музыканты, мастера своего дела, которые любят свою профессию и знают, как передать знания другим.

Я очень признателен своему педагогу, художественному руководителю Белгосфилармонии Юрию Николаевичу Гильдюку: благодаря его поддержке у наших учеников есть уникальная возможность выступать с отчетными концертами в одном из лучших концертных залов страны. Знаю, что многие дети, окончившие музыкальную школу, за все годы учебы могут ни разу не выйти на сцену. Некоторые даже выпускные экзамены сдают в классах, потому что нет возможности устроить выпускной концерт. Но ведь музыкальная школа готовит своих учеников к выступлениям, творчеству. И сцена - то место, где они могут раскрыться в полной мере. Понимая, что этого недостает в современных музыкальных школах, я решил открыть собственную, и у моих учеников есть возможность показать себя на сцене.

У нас занимаются порядка шестидесяти учеников в возрасте от 3 до 60 лет. Если дети - чистый лист бумаги, на котором педагог создает ту или иную «картину», то взрослые люди часто приходят с комплексами, сформированными в детстве. Кто-то бросил музыкальную школу, кто-то так туда и не поступил. Они задают вопрос: «Может ли взрослый человек с нуля освоить музыкальный инструмент?» Как показывает практика, может! У меня есть ученик, который в 30 лет не знал ничего про ноты и скрипичный ключ, а через год занятий уже выступал на концерте и играл Баха.

Меня очень радует, что мы исполняем мечты, дарим надежду, счастье и вдохновение!

Юлия ТАЙНИКОВА

Кстати

В Музыкальной школе Артема Шаплыко нет строгих границ между учениками и преподавателями. На уроках наряду с классическими произведениями здесь можно изучать саундтреки к известным фильмам - сейчас это популярно. Возможно соединение разных видов искусства - рисования, скульптуры, танца в связке с музыкой.

В школе можно обучаться игре на фортепиано, гитаре, скрипке, флейте, а также брать уроки вокала и изучать теорию музыки.

Каждый ученик может выбрать время для уроков, которое ему подходит, - утром, днем, вечером, по выходным. Если кому-то нужно сделать перерыв в обучении, занятия возобновятся в любой удобный для него момент.

Ученики всегда могут связаться с педагогами и получить пояснения, если у них возникнут трудности при разборе произведения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Музыкальной школе Артема Шаплыко индивидуальный подход: ученики могут сами выбрать педагога; заявить о своих предпочтениях относительно репертуара, который...
 
Новости дня
Новости разные
 
Орхан Джемаль полгода расследовал поставки оружия из России наемникам в ЦАР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика