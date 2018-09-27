дежурка. Интересная подборка твитов из аккаунта ГУВД

Бытовые вопросы

Ул. Высокая. Заявитель сообщил #дежурка, что у соседки очень злая собака. Направлен участковый.

Ул. Ваупшасова. Заявитель сообщил #дежурка, что в подвале жилого дома заперты коты. Направлен участковый.

Ул. Карвата. Сосед играет на электрогитаре, мешает отдыхать. Направлена #дежурка.

Ул. Строителей. Знакомая заявительницы ударила ее по голове бутылкой. На место выбыл наряд #дежурка.

Ул. Пулихова. Заявитель сообщил #дежурка, что его затапливают соседи. Направлен участковый.

1-й пер. Радиаторный. Заявительница жалуется, что в ее окно (первый этаж) смотрит неизвестный мужчина. Направлен участковый инспектор милиции.

Ул. Матусевича. Женщина обнаружила пропажу зубных протезов. Направлен участковый.

Ул. Сердича. Соседка устроила драку на лестничной площадке. Выбыла #дежурка.

Ул. Голубева. У заявителя пропало 100 рублей, которые лежали в сумке. Подозревает супругу. Просит помощи милиции. Выбыла #дежурка.

Нарушители порядка

Ул. Полярная. В #дежурка поступило сообщение о том, что «неизвестный мужчина спускается с дерева».

Ул. Чигладзе. Со слов заявителя под мостом «подозрительные» мужчина и женщина тянут мужчину. Направлена #дежурка.

Ул. Калиновского. С 17-го этажа жилого дома бросают бутылки. Направлена #дежурка.

Пр-т Партизанский. Задержан мужчина, который справлял нужду в вагоне метро. Направлялась #дежурка. Составлен адм. протокол по ст. 17.1 КоАП РБ.

Ул. Народная. Водитель сообщил #дежурка, что трое пьяных мужчин мешают проезду авто. На место конфликта направлен наряд.

Ул. Я. Коласа. Пьяная женщина пристает к прохожим, пытается познакомиться, рассказывает про свою жизнь. Выехала #дежурка, составлен адм. протокол по ст.17.3 КоАП РБ.

Ул. Пулихова. Пьяный мужчина взял бутылку водки с прилавка и распивает алкоголь в магазине. Направлена #дежурка.

Ул. Притыцкого. На террасе ресторана быстрого питания двое пьяных прилегли на стол, спят. Направлена #дежурка.

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Разное

Ул. Карвата. Заявитель сообщил #дежурка, что работники СТО отказываются возвращать ему авто. Разбираемся.

Ул. П. Глебки. Во дворе буянит невеста. Кричит, плачет. На праздник выехала #дежурка.

Ул. Я. Райниса. Мужчина стоит у водоема, снимает одежду, хочет зайти в воду. Заявитель беспокоится за его безопасность. Выбыла #дежурка.

Ул. П. Мстиславца. Во дворе дома проводятся строительные работы, очень мешают заявителю. Направлена #дежурка.

Пр-т Партизанский. Мужчина босиком пытается пройти в метро. Выбыла #дежурка.

Ул. Чигладзе. Под авто лежит подозрительный мужчина. Направлена #дежурка.

Логойский тракт. Звонят неизвестные, молчат в трубку. Номер не определяется. Разбирается УИМ.

Ул. Карвата. На крыше 10-этажного дома два человека фотографируются. Волнуются очевидцы. Направлена #дежурка.

Подготовила Ольга ИВАШКО