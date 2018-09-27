ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

#дежурка. Интересная подборка твитов из аккаунта ГУВД

28.09.2018 15:00 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
#дежурка. Интересная подборка твитов из аккаунта ГУВД
Скриншот

 

Бытовые вопросы

Ул. Высокая. Заявитель сообщил #дежурка, что у соседки очень злая собака. Направлен участковый.

#дежурка. Интересная подборка твитов из аккаунта ГУВД Твиттер поможет белорусской милиции?

Ул. Ваупшасова. Заявитель сообщил #дежурка, что в подвале жилого дома заперты коты. Направлен участковый.

Ул. Карвата. Сосед играет на электрогитаре, мешает отдыхать. Направлена #дежурка.

Ул. Строителей. Знакомая заявительницы ударила ее по голове бутылкой. На место выбыл наряд #дежурка.

Ул. Пулихова. Заявитель сообщил #дежурка, что его затапливают соседи. Направлен участковый.

1-й пер. Радиаторный. Заявительница жалуется, что в ее окно (первый этаж) смотрит неизвестный мужчина. Направлен участковый инспектор милиции.

Ул. Матусевича. Женщина обнаружила пропажу зубных протезов. Направлен участковый.

Ул. Сердича. Соседка устроила драку на лестничной площадке. Выбыла #дежурка.

Ул. Голубева. У заявителя пропало 100 рублей, которые лежали в сумке. Подозревает супругу. Просит помощи милиции. Выбыла #дежурка.

Нарушители порядка

Ул. Полярная. В #дежурка поступило сообщение о том, что «неизвестный мужчина спускается с дерева».

Ул. Чигладзе. Со слов заявителя под мостом «подозрительные» мужчина и женщина тянут мужчину. Направлена #дежурка.

Ул. Калиновского. С 17-го этажа жилого дома бросают бутылки. Направлена #дежурка.

Пр-т Партизанский. Задержан мужчина, который справлял нужду в вагоне метро. Направлялась #дежурка. Составлен адм. протокол по ст. 17.1 КоАП РБ.

Ул. Народная. Водитель сообщил #дежурка, что трое пьяных мужчин мешают проезду авто. На место конфликта направлен наряд.

Ул. Я. Коласа. Пьяная женщина пристает к прохожим, пытается познакомиться, рассказывает про свою жизнь. Выехала #дежурка, составлен адм. протокол по ст.17.3 КоАП РБ.

Ул. Пулихова. Пьяный мужчина взял бутылку водки с прилавка и распивает алкоголь в магазине. Направлена #дежурка.

Ул. Притыцкого. На террасе ресторана быстрого питания двое пьяных прилегли на стол, спят. Направлена #дежурка.

#дежурка. Интересная подборка твитов из аккаунта ГУВД
Мини-блог Папы Римского в Твиттере читают более 10 млн человек
Подробнее

Разное

Ул. Карвата. Заявитель сообщил #дежурка, что работники СТО отказываются возвращать ему авто. Разбираемся.

Ул. П. Глебки. Во дворе буянит невеста. Кричит, плачет. На праздник выехала #дежурка.

Ул. Я. Райниса. Мужчина стоит у водоема, снимает одежду, хочет зайти в воду. Заявитель беспокоится за его безопасность. Выбыла #дежурка.

Ул. П. Мстиславца. Во дворе дома проводятся строительные работы, очень мешают заявителю. Направлена #дежурка.

Пр-т Партизанский. Мужчина босиком пытается пройти в метро. Выбыла #дежурка.

Ул. Чигладзе. Под авто лежит подозрительный мужчина. Направлена #дежурка.

Логойский тракт. Звонят неизвестные, молчат в трубку. Номер не определяется. Разбирается УИМ.

Ул. Карвата. На крыше 10-этажного дома два человека фотографируются. Волнуются очевидцы. Направлена #дежурка.

Подготовила Ольга ИВАШКО

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У сотрудников ГУВД Минска очень насыщенные будни. О своей работе они подробно пишут в twitter-аккаунте, часто с юмором. Предлагаем читателям «АиФ» подборку сообщений...
 
Новости дня
Новости разные
 
«ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ» — ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ВЛАДИМИРА ДОМАНЕВСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТЫ «СОЮЗ. БЕЛАРУСЬ-РОССИЯ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика