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Витебская область подготовила хорошую базу для развития АПК в 2019 году – Андрейченко

28.09.2018 — Разное | Герой працы  
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Витебская область подготовила хорошую базу для развития АПК в 2019 году – Андрейченко
Витебская область подготовила хорошую базу для развития АПК в 2019 году – Андрейченко
28 сентября, Верхнедвинск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская область подготовила хорошую базу для развития агропромышленного комплекса в 2019 году. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на праздновании областных "Дажынак" в Верхнедвинске, передает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Андрейченко отметил, что нынешний год был не совсем удачным для тружеников села. "Тем не менее Витебская область по валовому сбору продукции сельского хозяйства выйдет выше уровня прошлого года. Безусловно, зерно является базовым показателем, но кроме того есть и животноводство. Мяса получено в области больше, выполнен госзаказ по сдаче зерна, значительно больше заготовлено кормов. То есть сделана хорошая база для развития в следующем году", - сказал Владимир Андрейченко.
Спикер также акцентировал внимание на том, что традиция отмечать праздник "Дажынкі" свидетельствует об огромной роли сельскохозяйственной отрасли в социально-экономическом развитии государства. "Поэтому такое большое внимание уделяется ему и со стороны властей, Президента Беларуси, правительства, - подчеркнул он. - И это правильно, потому что все наши традиции, обычаи, ремесла, истоки идут из деревни. И хорошо, что мы этот праздник сохраняем".
Владимир Андрейченко поздравил аграриев с праздником, пожелал успехов, здоровья и процветания Витебщине.-0-
 
 
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Витебская область подготовила хорошую базу для развития АПК в 2019 году – Андрейченко 28 сентября, Верхнедвинск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская область...
 
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