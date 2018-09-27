Престиж профессии агрария в Витебской области продолжат повышать – Шерстнев





На праздновании областных "Дажынак" в Верхнедвинске 28 сентября, Верхнедвинск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области продолжат создавать все условия для повышения престижа профессии агрария. Об этом заявил сегодня на областном празднике "Дажынкі" в Верхнедвинске председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Акценты в развитии сельскохозяйственной отрасли региона сделаны по нескольким ключевым направлениям. "Еще одна аграрная доминанта - сделать эту сферу для каждого работающего престижной, а в обществе уважаемой", - подчеркнул руководитель области.

Решение Николай Шерстнев видит в коррекции системы подготовки кадров и увеличении заработной платы аграриев. Определенный инструментарий в этом направлении выработан. Витебская область в этом году создала привлекательную систему материального стимулирования, внедрен подход по изменению схемы оплаты труда специалистам животноводческой отрасли, а также механизаторам. "Но это только первый шаг мотивации сельского труда. Поэтапно будет пересмотрена зарплата и для других категорий сельских тружеников", - отметил губернатор.

Формировать положительную мотивацию к профессии нужно начинать еще со школьной скамьи, убежден Николай Шерстнев. В Витебской области с этой целью с начала нынешнего учебного года во многих районах были открыты аграрные классы. В учреждениях профессионально-технического, высшего образования пересмотрены учебные программы с акцентом на практическую часть с учетом существующих реалий. Увеличена продолжительность производственной практики в два раза, при этом проходят ее учащиеся в передовых хозяйствах региона.

Председатель облисполкома поздравил всех тружеников села с праздником. "Сегодня мы выражаем слова огромной благодарности всем, кто избрал своей профессией самый необходимый для человечества труд. Это торжество - своеобразный гимн хлебу, дань признания заслуг тех, кто его растит и убирает. Здесь царит особая атмосфера, которая проникнута глубоким уважением и благодарностью всех жителей региона нашим земледельцам. Только хлеборобы знают истинную цену вложенного в землю труда", - подчеркнул Николай Шерстнев.-0-