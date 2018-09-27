ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Престиж профессии агрария в Витебской области продолжат повышать – Шерстнев

28.09.2018 — Разное | Герой працы  
Размер текста:
A
A
A
Престиж профессии агрария в Витебской области продолжат повышать – Шерстнев

Престиж профессии агрария в Витебской области продолжат повышать – Шерстнев
На праздновании областных "Дажынак" в Верхнедвинске 28 сентября, Верхнедвинск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области продолжат создавать все условия для повышения престижа профессии агрария. Об этом заявил сегодня на областном празднике "Дажынкі" в Верхнедвинске председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.
Акценты в развитии сельскохозяйственной отрасли региона сделаны по нескольким ключевым направлениям. "Еще одна аграрная доминанта - сделать эту сферу для каждого работающего престижной, а в обществе уважаемой", - подчеркнул руководитель области.
Решение Николай Шерстнев видит в коррекции системы подготовки кадров и увеличении заработной платы аграриев. Определенный инструментарий в этом направлении выработан. Витебская область в этом году создала привлекательную систему материального стимулирования, внедрен подход по изменению схемы оплаты труда специалистам животноводческой отрасли, а также механизаторам. "Но это только первый шаг мотивации сельского труда. Поэтапно будет пересмотрена зарплата и для других категорий сельских тружеников", - отметил губернатор.
Формировать положительную мотивацию к профессии нужно начинать еще со школьной скамьи, убежден Николай Шерстнев. В Витебской области с этой целью с начала нынешнего учебного года во многих районах были открыты аграрные классы. В учреждениях профессионально-технического, высшего образования пересмотрены учебные программы с акцентом на практическую часть с учетом существующих реалий. Увеличена продолжительность производственной практики в два раза, при этом проходят ее учащиеся в передовых хозяйствах региона.
Председатель облисполкома поздравил всех тружеников села с праздником. "Сегодня мы выражаем слова огромной благодарности всем, кто избрал своей профессией самый необходимый для человечества труд. Это торжество - своеобразный гимн хлебу, дань признания заслуг тех, кто его растит и убирает. Здесь царит особая атмосфера, которая проникнута глубоким уважением и благодарностью всех жителей региона нашим земледельцам. Только хлеборобы знают истинную цену вложенного в землю труда", - подчеркнул Николай Шерстнев.-0-
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Престиж профессии агрария в Витебской области продолжат повышать – Шерстнев На праздновании областных "Дажынак" в Верхнедвинске 28 сентября, Верхнедвинск...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко стала финалисткой престижного теннисного турнира в Ухане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика