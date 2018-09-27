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В Витебской области начинается подача тепла в объекты соцсферы

28.09.2018 — Разное | Герой працы  
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В Витебской области начинается подача тепла в объекты соцсферыВ Витебской области начинается подача тепла в объекты соцсферы
28 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С 28 сентября в Витебской области
начинается подача тепла в объекты социальной сферы. Такое решение приняла областная рабочая группа по оптимизации режимов теплоснабжения, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Герасимов.
"В первую очередь тепло придет в учреждения здравоохранения, социального обеспечения, школы, дошкольные учреждения, а также в музеи, государственные архивы и библиотеки. В случае повышения температуры наружного воздуха подачу тепла уменьшат или вовсе отключат. Включение отопления в жилом фонде пока не планируется", - отметил Дмитрий Герасимов.
Он добавил, что подавать тепло в квартиры начинают при среднесуточной температуре ниже 8 градусов по Цельсию в течение пяти дней.
В нынешнем межсезонном периоде в Витебской области будет работать 507 котельных. Практически все теплоисточники, а также объекты жилфонда уже получили паспорта готовности (это предусмотрено до 1 октября). Во время подготовки к зиме доукомплектованы техникой и персоналом диспетчерские службы и аварийные бригады. Выполнены задания по ремонту и замене тепловых сетей, а также заготовке местных видов топлива.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебской области начинается подача тепла в объекты соцсферы 28 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С 28 сентября в Витебской области начинается подача...
 
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