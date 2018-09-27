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В Волковыске открылся новый лечебный корпус районной больницы

28.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыске открылся новый лечебный корпус районной больницы

В новом здании разместились отделения анестезиологии и реанимации, хирургии, неврологии, кардиологии, а также травматологическое и терапевтическое отделения, четыре операционных блока. Введение в эксплуатацию нового лечебного корпуса позволило в первую очередь улучшить условия для пребывания пациентов. Появилась возможность объединить медицинские учреждения города Волковыска в медицинский городок, передает БЕЛТА.

«Сделан серьезный шаг в совершенствовании медицинской базы в системе здравоохранения региона. С вводом нового корпуса будут улучшены доступность и качество медуслуг не только для жителей Волковысского и близлежащих районов», - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в каждом регионе области приводятся в порядок центральные районные больницы.

Строительство нового лечебного корпуса Волковысской ЦРБ велось с 2012 года. Финансировался объект за счет средств районного и областного бюджетов. На эти цели было направлено свыше Br30 млн. За средства областного и районного бюджетов закупалась и необходимое оборудование, мебель, оргтехника, инвентарь.

В Волковыске открылся новый лечебный корпус районной больницы

«Сегодня мы активно реформируем первичное звено, улучшаем качество оказания медицинской помощи в региональных центрах. Волковыск тому пример. Благодаря сотрудничеству министерства и местных властей, когда каждый четко выполнил свою задачу, мы на выходе получили хороший объект, который позволит оказывать медицинскую помощь с применением высоких технологий», - отметил министр здравоохранения Валерий Малашко. По линии Минздрава в новый корпус поставлено оборудование на сумму Br2 млн - рентгеноаппараты, наркозно-дыхательные аппараты, УЗИ-аппарат, операционные столы.

В Волковыске открылся новый лечебный корпус районной больницы

На базе нового корпуса в перспективе могут быть организованы межрайонные отделения (урологическое, хирургическое, травматологическое), что позволит оказывать специализированную помощь населению Волковысского района и близлежащих районов, внедрять и выполнять сложные, высокотехнологичные и малоинвазивные методы лечения, сократить средние сроки пребывания пациентов на койках. На освобождаемых площадях главного лечебного корпуса после ремонта планируется разместить детскую поликлинику.

В Волковыске открылся новый лечебный корпус районной больницы

Развитие материальной и технической базы системы здравоохранения в регионе будет продолжено. В 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию центральной районной больницы в Островце.

«Это солидный объект. Самое крупное медучреждение в районах области. Она будет иметь межрегиональное значение, обслуживать все северные районы Гродненской области, а также некоторые регионы Минщины. Там будут созданы современные центры важнейших направлений медицинских услуг», - отметил Владимир Кравцов.

 
 
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В новом здании разместились отделения анестезиологии и реанимации, хирургии, неврологии, кардиологии, а также травматологическое и...
 
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