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Была вместе с парнем: в Бресте нашли пропавшую студентку

28.09.2018 15:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пропавшую 24 сентября в Бресте девушку нашли. Молодая женщина была у парня.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, о пропаже одной из учащихся колледжа правоохранителям стало известно от преподавательницы учреждения образования.  

В понедельник утром 18-летняя уроженка Пружанского района покинула общежитие, не взяв с собой мобильник. Четыре дня о местонахождении пропавшей ничего не было известно. С родителями девушка также не связывалась.  

Гражданку нашли в Бресте, с ней всё хорошо. Студентка была вместе со своим парнем. В настоящее время девушка вернулась в колледж.  

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Пропавшую 24 сентября в Бресте девушку нашли. Молодая женщина была у парня.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, о...
 
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