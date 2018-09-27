ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды

28.09.2018 15:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Восходящая звезда белорусского тенниса Арина Соболенко  продолжает покорять теннисный Олимп. Набирая победные очки и допуская редкие поражения (это спорт!), наша 20-летняя землячка уверенно идет к вершине личного спортивного мастерства и прославляя нашу страну. Мы собрали пять фактов из жизни Арины, которые Вам будут интересны.  

Арина Соболенко: «Жареный рис делает меня сильнее»

1. Алена Вергеенко, первый тренер Арины Соболенко, отказывалась с ней работать. Но не потому, что не видела в ней перспективы, а из-за скверного характера. Девчонка спорила, швырялась ракетками, если совершала на корте ошибки. Тренер вспоминала в одном из интервью: «Арина была единственным ребенком, с кем мне было чрезвычайно сложно работать». 

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды

Источник фото: instagram.com/sabalenka_aryna

2. Все знают тренера Дмитрия Турсунова, который сейчас учит Арину побеждать на кортах и стойко переносить поражения. Его монологи, порой отрезвляющие спортсменку, становятся хитами спортивных репортажей. А вот за физической формой теннисистки следит известный белорусский биатлонист, трехкратный чемпион мира Вадим Сашурин. Вот, оказывается, откуда такая мощь у 20-летней первой ракетки страны.  

Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко

3. Как известно, призовые в большом теннисе одни из самых высоких в мировом спорте. Арина еще не так много участвует в престижных турнирах, но уже заработала около миллиона долларов. Она и так хороша собой, а с таким приданым вообще завидная невеста. Правда, место бойфренда сейчас занято нашим белорусским парнем.   


Арина Соболенко: 5 историй новой звезды
Источник фото: instagram.com/sabalenka_aryna

4. Арина, кроме того, чтобы побеждать на кортах, любит:

 автомобили и мотоциклы;

 сладости, особенно вафли;

 перекрашивать волосы в различные цвета;

 стиль игры и жизни Марии Шараповой;

 общаться в Instagram;

 добиваться всего самостоятельно.  

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды

Арина Соболенко с молодым человеком. Источник фото: instagram.com/sabalenka_aryna

5. Арина три последних школьных года училась в минской школе №86. Правда, на уроках ее видели редко, так как уже тогда девочка подавала надежды в теннисе и отдавала ему все время. Арина из-за соревнований даже не присутствовала на выпускном вечере. По клубам она тоже не ходок.  

Теннисистка Арина Соболенко одержала победу в номинации «Прорыв месяца» 

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восходящая звезда белорусского тенниса Арина Соболенко  продолжает покорять теннисный Олимп. Набирая победные очки и допуская редкие поражения (это спорт!), наша...
 
Новости дня
Новости разные
 
Развиваем детей. Как и где научить ребенка музыке?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика