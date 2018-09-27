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Премьер-министр Беларуси встретился с губернатором китайской провинции Цзянсу

28.09.2018 15:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Шаги по расширению белорусско-китайского сотрудничества обсуждались 28 сентября на встрече премьер-министра нашей страны с губернатором китайской провинции Цзян Су, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси встретился с губернатором китайской провинции Цзянсу

В последнее время государства активизировали межрегиональное сотрудничество. Стать ближе позволяет прямое железнодорожное сообщение, налаженное по Шелковому пути. Это оказывает значительное влияние на уровень торговли.

Премьер-министр Беларуси встретился с губернатором китайской провинции Цзянсу

Провинция Цзян Су находится на востоке Китая и является одним из наиболее развитых китайских регионов. В 2017 году его ВВП превысил триллион долларов (10 % от общекитайского).

 
 
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Новости Беларуси. Шаги по расширению белорусско-китайского сотрудничества обсуждались 28 сентября на встрече премьер-министра нашей страны с губернатором...
 
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