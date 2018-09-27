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Пополнение в Комитете судебных экспертиз: присягу 28 сентября приняли 13 офицеров
Новости Беларуси. Молодые специалисты работают с июля и уже успели поучаствовать в расследовании ряда уголовных и административных судебных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди новобранцев есть и представители настоящих семейных династий. Примеру своего отца последовал Станислав Бравсевич. Он решил посвятить себя судебной экспертизе.
Станислав Бравсевич, эксперт Солигорского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз:
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз:
После напутствий и поздравлений новобранцы (а среди них четыре девушки) будут проходить службу в столице и городах Минской области. Судмедэксперты Беларуси имеют возможность проводить более 160 видов исследований.
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Новости Беларуси. Молодые специалисты работают с июля и уже успели поучаствовать в расследовании ряда уголовных и административных судебных дел, сообщили в...
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