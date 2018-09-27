Арина Соболенко стала финалисткой престижного теннисного турнира в Ухане

В полуфинале турнира категории «Премьер» с призовым фондом около $2,7 млн Арине Соболенко (20-е место в рейтинге WTA) противостояла прошлогодняя финалистка соревнований представительница Австралии Эшли Барти (17). Арина Соболенко завоевала первый титул в карьере на турнире серии «Премьер»

Матч начался с трудностей для белорусской теннисистки. Вплоть до счета 3:5 в пользу австралийки, у Арины Соболенко не получался прием подачи, к тому же белоруска упустила один гейм на своей.

Тем не менее, чувствуя близкую развязку партии, австралийка стала больше ошибаться, а белоруска наоборот приобрела уверенность в своих силах. Исход сета решался на тай-брейке, который довольно уверенно выиграла наша спортсменка.

Во втором сете Арина Соболенко сделал брейк в первом же гейме на подаче сопернице и этого преимущества оказалось достаточным, чтобы довести матч до победы в двух партиях – 7:6 (7:2), 6:4. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

За второй титул в сезоне на турнирах WTA Арина Соболенко поспорит с представительницей Эстонии Анетт Контавейт (27). Матч предварительно состоится 29 сентября в 14.00 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Напомним, ранее на турнире в Китае Арина Соболенко поочередно выбила из борьбы испанку Карлу Суарес-Наварро (22), шестую ракетку мира из Украины Элину Свитолину, американку Софию Кенин (62) и словачку Доминику Цибулкову (31).

Еще одна белоруска Лидия Морозова не смогла выйти в финал парного разряда турнира в Ухане. В дуэте с японкой Сюко Аояма белоруска не сумела сломить сопротивление бельгийско-голландского тандема Элизе Мертенс и Дэми Схюрс – 6:4, 2:6, 3:10.

На турнире в китайском Шэньчжене Максим Мирный в паре с австрийцем Филиппом Освальдом дошли до полуфинала. Однако за выход в решающую стадию соревнований белорусско-австрийский дуэт уступил в двух сетах шведу Роберту Линдстедту и американцу Радживу Раму – 6:7 (4:7), 3:6.