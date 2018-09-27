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Олимпийская бронза 10 лет спустя. Анастасия Прокопенко - призер игр ОИ-2008

28.09.2018 15:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Олимпийская бронза 10 лет спустя. Анастасия Прокопенко - призер игр ОИ-2008
На Чемпионате мира в Мексике Анастасия Прокопенко стала дважды чемпионкой. © / facebook.com

16 сентября 2018 года с Чемпионата мира по современному пятиборью, который проходил в столице Мексики, вернулась лидер белорусской сборной Анастасия Прокопенко. Белоруска привезла домой сразу три медали: два «золота» нынешнего турнира (личное и командное), а также «бронзу»… Олимпиады!

Олимпийская бронза 10 лет спустя. Анастасия Прокопенко - призер игр ОИ-2008
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Десять лет назад Анастасия Прокопенко стала четвертой на летних Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях по современному пятиборью. Результат высокий, но не тот, на который спортсменка объективно рассчитывала. Конечно, расстроилась. Но преодолела, перешагнула и пошла дальше - к новым спортивным вершинам. И вдруг - новость: после перепроверки допинг-проб была дисквалифицирована украинская спортсменка Виктория Терещук, занявшая на Играх-2008 третье место. Таким образом, вакантная ступень пьедестала досталась белоруске.

Олимпийская бронза 10 лет спустя. Анастасия Прокопенко - призер игр ОИ-2008 Анастасии Прокопенко вручили бронзовую олимпийскую медаль Пекина-2008

Медаль Олимпиады нашей соотечественнице вручили во время Чемпионата мира в Мексике. Для Анастасии церемония награждения стала неожиданностью. По возвращении с турнира спортсменка прокомментировала произошедшее в интервью корреспонденту «АиФ».

- Анастасия, помните момент, когда вам сообщили, что вы все-таки стали призером Олимпийских игр?

- Сначала, не скрою, я очень обрадовалась. А потом подумала: что бы я сама почувствовала, если бы награду забрали у меня? Ведь нельзя радоваться проигрышам других людей.

- С какими чувствами 10 лет назад вы покидали Олимпиаду? Было ощущение, что вас обделили?

- Откровенно говоря, да. Я хорошо шла по дистанции и, на мой взгляд, претендовала на место в тройке. Но в последний момент медаль от меня почему-то ускользнула. Причем я чувствовала, что где-то кроется подвох.

- Решение о вручении вам олимпийской «бронзы», если не ошибаюсь, было принято еще в прошлом году. Почему медаль отдали только сейчас?

- На самом деле о пересмотре результатов стало известно еще в 2016 году, когда вскрывались допинг-пробы. Но проведение процедуры передачи требовало целого ряда решений. В том числе на уровне Международного олимпийского комитета. По некоторым данным, украинская сторона пробовала опротестовать решение: привлекался адвокат, подавалась апелляция.

Олимпийская бронза 10 лет спустя. Анастасия Прокопенко - призер игр ОИ-2008 Белорусская пятиборка Анастасия Прокопенко завоевала «бронзу» на ЧМ

Сюрприз

- Для вас изготовили новую олимпийскую медаль?

- Вообще-то мне должны были отдать награду Терещук, но Виктория сказала, что у нее нет возможности передать медаль, поскольку та осталась в Луганске. После этого украинка и вовсе перестала выходить на связь. Поэтому специально для меня в Швейцарии изготовили дубликат. К нему прилагается сертификат.

- Как проходила церемония награждения? Была ли она торжественной?

- По завершении основной церемонии награждения Чемпионата мира организаторы попросили участников турнира сразу не разъезжаться. Сказали, что ждет сюрприз. В какой-то момент меня вывели в центр зала и вручили награду. Я смотрела на лица присутствующих, слышала, как они аплодируют, и понимала, что они действительно очень рады за меня.

Держать в руках медаль Олимпиады - это совершенно особенное чувство. В тот момент я была абсолютно счастливой.

Олимпийская бронза 10 лет спустя. Анастасия Прокопенко - призер игр ОИ-2008 Как распределяют лошадей в пятибории?

Призовые

- Полагаются ли вам призовые за медаль Олимпийских игр? Помнится, 10 лет назад «бронзовым» призерам выплачивали по $30 000.

- Честно говоря, я об этом еще не думала. Поощрять меня или нет - это решит руководство страны. Я полагаюсь только на него и приму любое решение с благодарностью. Я рада тому, что мне вручили медаль.

СПРАВКА

Современное пятиборье - вид спорта, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкуре, фехтовании, стрельбе, беге и плавании.

 
Теги: Новости
 
 
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Нашей спортсменке вручили «бронзу» Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
 
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