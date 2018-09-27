Гродненские нотариусы проведут бесплатную консультацию для пожилых людей

В преддверии Международного дня пожилых людей нотариусы Гродненской областной нотариальной палаты и Белорусской нотариальной палаты проконсультируют людей пенсионного возраста.

28 сентября получить консультацию по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, договоров дарения, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей смогут все желающие при предъявлении нотариусу личного паспорта или пенсионного удостоверения.

Время работы нотариальных контор и нотариальных бюро Гродненской области можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotагу.bу в разделе «Найти нотариуса».