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Кучма собирается в отставку с поста полпреда Украины в Контактной группе по Донбассу

28.09.2018 14:51 — Разное | Интерфакс  
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Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005) заявляет, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, когда достигнет критического возраста.

"Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в ТКГ - ИФ) работал, и уйти, дать возможность поработать другим", - сказал Л.Кучма журналистам в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что работает в ТКГ на общественных началах уже более четырёх лет.

"До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями... И когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами", - сказал экс-президент, которому в августе исполнилось 80 лет.

Л.Кучма отметил, что относительно Минского процесса звучит много критики, и "желающих не найдётся, поскольку это не хлебное место".

Второй президент Украины подчеркнул, что окончательно для себя решил этот вопрос.

"Когда-то надо мне остановиться... Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры. А когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется", - рассказал Л.Кучма.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы критики Минского процесса поняли, что этому процессу нет альтернативы.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005) заявляет, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, когда...
 
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