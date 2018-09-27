Проектная группа ЕФСР будет работать в Минске 2-5 октября

Проектная группа Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) будет работать в Минске 2-5 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Евразийского банка развития (ЕАБР), который является управляющим средствами ЕФСР.

"Визит проектной группы ЕФСР в Минск состоится 2-5 октября", - сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе также сообщили, что заседание Совета ЕФСР, на котором может быть принято решение о предоставлении Беларуси шестого транша стабкредита ЕФСР, "проводится в заочной форме". Подробностей визита проектной группы и сроков принятия решения по шестому траншу представитель пресс-службы не уточнил.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко после состоявшихся 21 сентября переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Минск в ближайшее время получит шестой транш финкредита ЕФСР на $200 млн.

Беларусь получила 5 из 7 траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого было принято советом фонда в марте 2016 года. В соответствии с матрицей мер макрополитики, реализация которых поддерживается кредитом фонда, отчет по 6-му траншу должен быть предоставлен по состоянию на 1 октября 2017 года. Реализация мер по 7-му траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.

На данный момент в Беларусь от ЕФСР с 2016 года поступили $1,6 млрд. Пятый транш в размере $200 млн перечислен в октябре 2017 года.

Ранее, в 2011-2014 годах Беларусь получила от ЕФСР $2,21 млрд из средств финкредита на стабилизацию платежного баланса. Предоставление финкредита на сумму $2,56 млрд в виде 6 траншей было согласовано в начале 2011 года. Между тем, в ноябре 2014 года ЕФСР прекратил реализацию программы без предоставления последнего, шестого транша на $440 млн.