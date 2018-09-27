Контрольная палата Польши: каждая пятая карта поляка выдана с нарушением закона

Польское радио со ссылкой на Gazeta Wyborcza. В течение последних 10 лет заявления на получение карты поляка подали 220 тысяч человек. Из них половина — белорусы и украинцы, сообщаетсо ссылкой на Gazeta Wyborcza.









Однако, по информации Высшей контрольной палаты Польши, польские консульства на востоке не справляются с обслуживанием такого количества заявлений. В Украине и Беларуси интервью с консулом приходится ждать в среднем по несколько месяцев.





По данным Высшей контрольной палаты, основная причина — дефицит кадров. Повсеместным является длительный срок рассмотрения документов. Вместо законного месяца документы рассматривались более полугода. Три из пяти консульств не организовывали консульских дежурств в местах большой концентрации поляков, в связи с этим для некоторых попасть в консульство было практически невозможно.





Не во всех консульствах имеется техника для проверки документов. Этим пользуются мошенники, которые за соответствующую сумму фальсифицируют доказательства польского происхождения.





Высшая контрольная палата подчеркивает, что проблема фальсификации документов приобрела серьезный масштаб. Сомнения вызывают также документы, выданные некоторыми польскими организациями. О фактах продажи таких документов заявляли консульства в Астане и Виннице.



