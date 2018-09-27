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Контрольная палата Польши: каждая пятая карта поляка выдана с нарушением закона

28.09.2018 15:12 — Разное | Партизан  
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На людях, которые пытаются получить карту поляка, наживаются мошенники и некоторые польские организации, которые за 500—1500 долларов фальсифицируют полагающиеся документы.

В течение последних 10 лет заявления на получение карты поляка подали 220 тысяч человек. Из них половина — белорусы и украинцы, сообщает Польское радио со ссылкой на Gazeta Wyborcza.


Однако, по информации Высшей контрольной палаты Польши, польские консульства на востоке не справляются с обслуживанием такого количества заявлений. В Украине и Беларуси интервью с консулом приходится ждать в среднем по несколько месяцев.

По данным Высшей контрольной палаты, основная причина — дефицит кадров. Повсеместным является длительный срок рассмотрения документов. Вместо законного месяца документы рассматривались более полугода. Три из пяти консульств не организовывали консульских дежурств в местах большой концентрации поляков, в связи с этим для некоторых попасть в консульство было практически невозможно.

Не во всех консульствах имеется техника для проверки документов. Этим пользуются мошенники, которые за соответствующую сумму фальсифицируют доказательства польского происхождения. 

Высшая контрольная палата подчеркивает, что проблема фальсификации документов приобрела серьезный масштаб. Сомнения вызывают также документы, выданные некоторыми польскими организациями. О фактах продажи таких документов заявляли консульства в Астане и Виннице.

В Астане, Гродно, Виннице и Луцке, как установлено по результатам проверки, 20% решений о выдаче карты поляка были выданы с нарушением закона.

 
Теги: Гродно
 
 
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На людях, которые пытаются получить карту поляка, наживаются мошенники и некоторые польские организации, которые за 500—1500 долларов фальсифицируют полагающиеся...
 
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