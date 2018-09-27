|
Вселенский Патриарх пригрозил проклятием главе РПЦ: в Греции обнародовали секретный диалог
В Греции опубликовали отрывки из трехчасовой беседы между Вселенским Патриархом Варфоломеем и главой РПЦ Кириллом во время встречи в Фанаре 31 августа, во время которой представителей России из-за лжи и манипуляций жестко поставили на место.
Как следует из разговора, главной темой была Украина и предоставление Украинской Церкви автокефалии, приводит выдержки из материала греческого сайта "
Во время диалога глава московской церкви пытался убедить Патриарха Варфоломея, что не стоит УЦ предоставлять автокефалию, так как на Майдане состоялся "госпереворот" и теперь, мол, новая незаконная власть пытается через автокефалию укрепить свои позиции. При этом Кирилл убежден, что промосковские силы сбросят украинскую власть.
"Емко парировал Патриарх Варфоломей, когда спросил кремлевских агентов: "Почему вы не можете свободно ездить в Украину? Не потому ли, что у вас нет там поддержки?" - сказано в статье.
Как пишет "Ортодоксия", очень раздражали Вселенского предстоятеля заявления митрополита Илариона Алфеева ( "главы МИД РПЦ") о том, что якобы "Порошенко подкупил Константинополь". Варфоломей предупредил московского пропагандиста в рясе, что если он не сможет доказать эти пустые обвинения, то его ждет "церковное проклятие".
"Если вы лжете, это вам зря не пройдет", - сказал Константинопольский Патриарх. Алфеев начал оправдываться: мол, он не говорил, что это Петр Порошенко, а "раскольники", которые ездили в Стамбул "не с пустыми руками". Варфоломей попросил Кирилла угомонить Илариона, который причинил много вреда в отношениях между Константинополем и Москвой", - говорится в диалоге.
"Но самое главное, что в этом разговоре прозвучало: Украина была и остается канонической территорией Вселенской Церкви. Поэтому вопрос предоставления автокефалии лежит полностью в компетенции Матери-Церкви. Патриарх Варфоломей прямо сообщил Кириллу, что процесс уже запущен и прошел первый этап согласования и обсуждения", - резюмирует Коцюба.
Как ранее сообщалось,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Греции опубликовали отрывки из трехчасовой беседы между Вселенским Патриархом Варфоломеем и главой РПЦ Кириллом во время встречи в Фанаре 31 августа, во время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)