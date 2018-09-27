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Белорусский рубль устоял только перед евро

28.09.2018 14:46 — Разное | Партизан  
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Пятым подряд ослаблением к доллару и российскому рублю завершил торги 28 сентября белорусский рубль.

На последних сентябрьских торгах ничего не смог сделать белорусский рубль под напором доллара и российского рубля, которые дорожали всю текущую неделю.

Это привело к удорожанию валютной корзины на 1,78% по итогам текущей недели. А за сентябрь белорусский рубль подешевел к корзине валют на 3,15%. Это в 8(!) раз больше, чем было по итогам августа!

Курс доллара вырос на 0,0034 рубля до 2,1121 BYN/USD. Доллар оказался на максимуме за 10 дней, а по итогам месяца он подорожал почти на 3 копейки. Это ещё довольно хороший результат, т. к. к 12 сентября курс доллара вырос на 8 копеек до максимума почти за 2 года и 7 месяцев.

Курс евро упал на 0,0122 рубля до 2,4537 BYN/EUR. По итогам сентября курс евро вырос всего на 2 копейки.

Курс российского рубля вырос ещё на 0,0111 рубля до 3,2187 BYN/100 RUB до максимума за 113 дней. В сентябре рубль РФ подорожал почти на 16 копеек. Половина от этого роста пришлась на последнюю неделю месяца.

Итоги сентября 2018 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль девальвировался ко всем основным валютам:

курс доллара поднялся на 1,35%;
курс евро подрос на 0,89%;
курс российского рубля рванул вверх сразу на 5,12%;

значение корзины валют выросло на 3,15%.

Россия

Российский рубль к концу месяца отыграл потери первой половины сентября, когда он девальвировался к евро и доллару до минимумов за несколько лет. Высокие цены на нефть протянули руку тонущему российскому рублю и вытянули за собой вверх.

Центробанк России последний раз в сентябре установил официальные курсы иностранных валют. Доллар по итогам месяца оказался на минимуме за 50 дней, а евро подешевел до минимального уровня за 39 дней.

Официальные курсы Банка Росси на завтра:

курс доллара опустился на 24 копейки до 65,5906 USD/RUB;
курс евро обвалился сразу на 81 копейку до 76,2294 EUR/RUB.

Напомним, что максимального уровня к российской валюте евро достиг 12 сентября — 81,39 RUB/EUR. Тогда же доллару покорилась отметка — 69,97 RUB/USD. Это максимальные официальные курсы ЦБ РФ в сентябре, а на Московской бирже цены за валюту поднимались ещё выше.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Пятым подряд ослаблением к доллару и российскому рублю завершил торги 28 сентября белорусский рубль.
 
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