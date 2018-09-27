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Готовность к отопительному сезону обсудили сегодня на заседании районного исполнительного комитета

28.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Сегодня на заседании районного исполнительного комитета рассмотрели три вопроса: о готовности объектов Буда-Кошелевского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года, о соблюдении земельного законодательства на территории района, о несчастном случае с тяжелым исходом в СП «АМИПАК» — ОАО.

Готовность к отопительному сезону обсудили сегодня на заседании районного исполнительного комитета

Провел заседание председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачёв. Участие в мероприятии приняли начальник землеустроительной службы Гомельского облисполкома Александр Матарас, главный специалист комитета госконтроля Гомельской области Оксана Довгалёва и главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко.

Готовность к отопительному сезону обсудили сегодня на заседании районного исполнительного комитета
Готовность к отопительному сезону обсудили сегодня на заседании районного исполнительного комитета
Готовность к отопительному сезону обсудили сегодня на заседании районного исполнительного комитета
Готовность к отопительному сезону обсудили сегодня на заседании районного исполнительного комитета
Готовность к отопительному сезону обсудили сегодня на заседании районного исполнительного комитета
Готовность к отопительному сезону обсудили сегодня на заседании районного исполнительного комитета
Готовность к отопительному сезону обсудили сегодня на заседании районного исполнительного комитета

 
 
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Сегодня на заседании районного исполнительного комитета рассмотрели три вопроса: о готовности объектов Буда-Кошелевского района к работе в...
 
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