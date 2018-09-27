Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч домашней серии КХЛ. Соперник «зубров» — новосибирская «Сибирь».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После побед в Ярославле и Череповце подопечные Горди Дуайера проиграли московскому «Динамо» (2:5) и уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:3). Эти поражения откинули минчан на последнее место в Западной конференции.

Впрочем, у сегодняшнего соперника динамовцев дела еще хуже. Сибиряки проиграли все 11 матчей в основное время, установив антирекорд КХЛ. После шести игр новососибирцы уволили Владимира Юрзинова-младшего и назначили на его место белорусского специалиста Александра Андриевского. Недавно клуб пополнил лучший хоккеист Беларуси прошлого сезона Павел Воробей. Вратарем команды является бывший динамовец Дэнни Тэйлор. Отметим, что одной из главных проблем команды является неудачная селекция при подборе легионеров. Клуб уже отказался от финна Юлиуса Юнттилы, а игра Кори Эммертона и Шарля Бертрана далека от ожиданий. К тому же травму получил форвард Юкка Пельтола. Единственным светлым пятном является игра 20-летнего Никиты Михайлова, забросившего уже пять шайб.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.