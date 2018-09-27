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Белоруска уехала в Израиль ради новой жизни: не ела сладкого, стояла в планке. Как она поменялась

28.09.2018 15:37 — Разное | Tut.by  
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Для конкурса «Брось себе вызов» GO.TUT.BY попросил читателей выбрать полезную привычку, придерживаться ее в течение 30 дней — а потом написать, что из этого получилось. 29-летняя Елена Ященко рассказала о том, как отказалась от употребления мучного и сладкого, а еще делала планку — и о том, как выглядит ЗОЖ в Израиле. 


Фото: из личного архива

Переехала в Израиль и решила начать новую жизнь

— Раньше мне приходилось много работать за компьютером, отвечать на телефонные звонки, проводить консультации: работа была сидячая и малоподвижная. Я не всегда успевала полноценно пообедать, довольствовалась быстрыми и калорийными перекусами. Есть китайская пословица: если каждый день класть маленький камень на полку, то в один день полка упадет. И хотя моя полка не упала, но камней на ней лежало много: при росте 164 см я весила 72,7 кг.

В апреле этого года я, муж и шестилетняя дочь переехали в Израиль. И я восприняла это как шанс научиться жить по-новому. Город, в котором я сейчас живу, называется Беэр-Шева: население — 200 тысяч человек. Что мне нравиться больше всего, так это то, что до любой точки можно быстро добраться на велосипеде. Мы с мужем даже решили не приобретать автомобиль, чтобы не терять физической активности.

Я много учу иврит и немного подрабатываю. Стала больше времени уделять себе и спорту. Занялись бегом, а чтобы было веселей, поставили семейную цель: пробежать полумарафон — что и сделали в конце июня. Трасса марафона Арад-Масада проходит по пустыне, а сами забеги в Израиле чаще ночные из-за высокой температуры.

Увидев конкурс «Брось себе вызов», я подумала: отличный способ привить себе хорошую привычку и поддерживать свою мотивацию. В любом случае, самое большое, что я теряю от этой авантюры, — это лишние килограммы.

Не есть сладкого, хотя работаешь в кондитерской


Фото: из личного архива

Я бегала по ночам и вечерам (в среднем около 20 км). Планку тоже стала практиковать по вечерам: нашла в интернете видеоурок, где даже время за тебя засекают — пятиминутный комплекс из нескольких видов упражнения.

Когда человек стоит в планке, со стороны кажется, что тут сложного? Берешь и стоишь. Но, как оказалось, если планку делать правильно, нужно держать пресс, контролировать дыхание и думать о вечном (а не о том, когда же закончатся эти 60 секунд). Скажу честно, мне было тяжело. Я обливалась потом с ног до головы. На третьей неделе убрала вариант планки с поднятой ногой, потому что делать ее было просто невыносимо — а я считаю важным получать от спорта удовольствие.

Зато с питанием у меня все получилось! Из рациона исчезло все мучное: булочки, пирожные, печенье, вафли, торты, слойки, багеты, хлеб… И от сладкого я тоже отказалась. Ела овощи и овощные рагу; когда нужно было перекусить вне дома, брала контейнер.

Ближе к концу месяца у меня стало быстро портиться настроение, я стала более раздражительной. Может, это связано с отсутствием шоколада?..

Самым большим испытанием стала подработка помощником повара в кондитерском отделе. Горжусь, что не попробовала ни одного пироженого! Несмотря на то, что су-шеф постоянно говорила: «Девочки, вы в раю: пробовать можно все, а домой уносить нельзя».

Думаю, после челленджа буду разрешать себе день удовольствие в неделю: есть на завтрак круассан или шоколадку. Я все же очень люблю сладкое: даже первым моим ивритоговорящим знакомым стал продавец в ближайшей булочной. За этот август мне пришлось ему объяснить, почему я перестала заглядывать. И знаете, он пожелал мне удачи.

Чем ЗОЖ в Израиле отличается от белорусского


Фото: из личного архива. "Я хочу сказать большое спасибо моему мужу Владимиру, который поддерживал словом и делом. Я рада, что по ходу моего челленджа он тоже стал делать планку. Теперь это наше обязательное упражнение после вечерней пробежки".

В Израиле другое отношение к телу. Тут говорят: «Мое тело — только для меня». Сплошной бодипозитив! Вне зависимости от комплекции никто в транспорте или на улице не начнет читать лекции.

А еще здесь есть масса возможностей для бесплатных занятий спортом: воркаут-площадки, велодорожки. На пробежки выходит очень много людей. И подбадривают друг друга: «Мое тебе уважение! У тебя все получится!» Однажды утром я бегала в парке, а мне на встречу — дедушка лет 80-ти. Когда мы встретились, он раскрыл руки для объятий. И в этом было столько радости жизни!

С апреля я скинула 11 кг. Два ушли во время челленджа. Кто боролся с лишним весом, знает, что каждый последующий килограмм дается тяжелее. А сложнее всего задержаться в желаемом весе, не набрать снова. Поэтому крайне важно сочетать и правильное питание, и физические нагрузки.

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29-летняя Елена Ященко отказалась от употребления мучного и сладкого, а еще пообещала делать планку.
 
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