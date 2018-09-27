В Витебске легковушка сбила во дворе жилого дома девятилетнюю девочку

Как стало известно, 35-летний мужчина управлял автомобилем «Ауди 100». Возле жилого дома водитель не заметил перебегающего дорогу ребенка и совершил наезд на школьницу.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, в результате аварии девятилетняя девочка получила телесные повреждения. Она была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз. Кроме того, представители СК разыскивают очевидцев ДТП для установления полной картины инцидента.