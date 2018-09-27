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В Витебске легковушка сбила во дворе жилого дома девятилетнюю девочку

28.09.2018 16:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Витебске легковушка сбила во дворе жилого дома девятилетнюю девочку
Фото из открытых источников

Как стало известно, 35-летний мужчина управлял автомобилем «Ауди 100». Возле жилого дома водитель не заметил перебегающего дорогу ребенка и совершил наезд на школьницу.

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Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, в результате аварии девятилетняя девочка получила телесные повреждения. Она была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз. Кроме того, представители СК разыскивают очевидцев ДТП для установления полной картины инцидента.

 
 
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Инцидент произошел вечером 27 сентября на дворовой территории возле дома 23/2 по улице Чкалова.
 
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