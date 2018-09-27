Может привести к пожару...

В связи с установившейся холодной погодой население активно использует в быту электронагревательные приборы. Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко используют обогреватели не заводского изготовления, а кустарного производства, представляющие серьезную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей. Кроме этого, использование дополнительных бытовых электроприборов многократно увеличивает нагрузку на электросеть, что может привести к короткому замыканию в местах соединения проводов и возгоранию ветхих проводов.

Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту и, прежде всего, требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроприборов.

Вовремя следует проводить ревизию электропроводки и замер сопротивления изоляции электропроводов, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрашивать масляной краской, включать в одну розетку одновременно несколько приборов.

Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания.

Не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование и электротехнику самостоятельно, безопаснее доверить починку прибора специалисту.

Соблюдение элементарных правил безопасности поможет сохранить Вам жизнь и имущество. Берегите себя и своих близких!

Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.