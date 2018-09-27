Спецпредложения, рассрочка, новые магазины: Apple покоряет белорусский рынок



Apple покоряет белорусский рынок

Назван первый областной центр, в котором появится магазин Apple

«Точно не в Гродно и не в Витебске. Вероятно, в Могилеве, в следующем году, – там единственный более-менее подходящий торговый центр», – конкретизировала руководитель направления маркетинга ASBIS Enterprises Надежда Дамарад на презентации третьего в стране магазина Apple, который сегодня открылся в ТРЦ Green City.





Во время пресс-конференции

По ее словам, два ранее открытых магазина показывают отличные результаты, «трафик – колоссальный, до тысячи человек в день. И что важно – высокая конверсия». Торговых точек могло быть больше, но все упирается в инфраструктуру.

«Мы можем иметь свои планы, предоставить Apple свои проекты, а они «завернут» их. Главная причина, по которой следует отказ – торговые центры, которые не соответствуют требованиям корпорации. Или выставляют высокую арендную плату», – добавила Надежда Дамарад корреспонденту Myfin.by.

Apple будет и в ТЦ Palazzo

В ближайшие месяцы в Минске появится четвертый магазин Apple – в строящемся ТЦ Palazzo. Эти планы поддержали и в головном офисе корпорации. После чего региональное представительство намерено увеличить долю «белого» рынка фирменной продукции. Именно это станет основной целью на ближайший год:

«Три года назад он составлял 20 %, сегодня – 50-55 %. Многие по-прежнему ездят за продуктами Apple в Польшу и Литву. Мы намерены уменьшить долю «серого» рынка (привезенных из-за рубежа товаров). Одним из рычагов является продажа восстановленных телефонов, к тому же некоторые товары (к примеру, Apple Watch) пока недоступны на нашем рынке. Как только он появится, процент «белого» рынка еще вырастет», – уверена руководитель направления маркетинга ASBIS Enterprises.

При этом она констатировала, что лидером по продажам техники Apple в Беларуси остаются операторы мобильной связи, предоставляющие кредиты, что фирменным шоу-румам не по карману.



