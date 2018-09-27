19-летняя девушка продаёт девственность по самой высокой ставке — 93 млн



Фото © Cinderella Escorts

"С древних времен мужчины считали девственность чем-то священным. Они хотели жениться только на девственницах, но для меня в этом нет ничего особенного. Я только пользуюсь тем, что ещё есть такие мужчины"





Фото © Cinderella Escorts

"Я хочу помочь своей семье, хочу много путешествовать по миру и быть финансово независимой. Думаю, что это новая глава в моей жизни. Вы знаете, сколько женщин живут с мужчинами из страха о своём финансовом благополучии"

Жительница Лондона выставила на аукцион свою девственность, назначив самую высокую начальную ставку в 1,2 млн евро (почти 93 млн в рублях). Девушке по имени Эми всего 19 лет. По её словам, часть вырученных денег она отдаст родителям, которые так много дали ей в жизни, а остальные потратит на учёбу и путешествия, сообщает Daily Star.Эми утверждает, что уже встречалась с потенциальными покупателями, банкиром с Уолл-Стрит и игроком Премьер-лиги, чтобы понять, подходят ли они для её первого секса.