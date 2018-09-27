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Две вещи, о которых свидетельствует ограничение продажи алкоголя в Минске

28.09.2018 15:48 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Столичные власти ограничат с 1 октября продажу алкогольных напитков в ночные часы. О чем говорит этот шаг?


Позиции МВД вовсе не так сильны, как кажется

Вероятно, решение Мингорисполкома поддерживала милиция. Но в связи с нововведением вспоминается ситуация двухлетней давности.

Тогда в МВД заявили, что подготовили проект антиалкогольного указа с радикальными решениями: выносом торговли спиртным в обособленные отделы магазинов, ограничением его продажи до 22.00, полным запретом продажи на АЗС. Но после передачи документа на согласование в правительство указ был зарублен. Выручка оказалась важнее.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич считается одним из самых приближенных чиновников к главе государства. Но даже его мнение в вопросе ограничения продажи алкоголя ничего, по сути, не значит.


Власти по-прежнему всерьез не борются с алкоголизацией населения

В различных рейтингах, в том числе, Всемирной организации здравоохранения, Беларусь фигурирует в числе самых пьющих стран мира. Реакция властей? Видны лишь меры, которые едва тянут даже на статус косметических.

Ограничение продажи спиртного в Минске с 23.00 до 7.00 почти никого не затронет – основной удар придется по немногочисленным ночникам.

И нельзя не обратить внимание, что запрет введен только в одной столице и всего на год.

Эксперты уже неоднократно отмечали, что подобные меры почти никак не влияют на ситуацию с пьянством и алкоголизмом. Для борьбы с ними нужны комплексные меры.

Соответствующее решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, ограничение будет действовать с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. Продажа крепких алкогольных напитков, а также слабого алкоголя и пива будет запрещена с 23.00 до 7.00.

Ограничение не будет действовать в кафе и ресторанах при реализации алкоголя в розлив.

Решение принято в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичные власти ограничат с 1 октября продажу алкогольных напитков в ночные часы.
 
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