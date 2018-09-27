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Главный реформатор Польши: "Без поддержки Путина Беларусь была бы банкротом"

28.09.2018 15:45 — Разное | UDF  
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Лешек Бальцерович
Архитектором экономических преобразований в Польше был Лешек Бальцерович. Именно он в 1989 году инициировал радикальные реформы, которые потом получили название «план Бальцеровича».

Он был вице-премьером и министром финансов в первом некоммунистического правительстве Польши после Второй мировой войны, возглавлял Национальный банк. Всего за год Лешеку Бальцеровича удалось понизить гиперинфляцию с 685% до 60% и стабилизировать злотый. Были проведены реформы банковской и налоговой систем, страхования и др. Всего спустя год работы Бальцерович подписал соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом.

В интервью Радыё Свабода Лешек Бальцерович назвал первый шаг, который должна сделать Беларусь, чтобы реформировать экономику.

— Экономика должна быть преимущественно частной и основываться на конкуренции. Нет ни одного случая, когда бы экономика была в руках государства и не превратилась в катастрофу. Если люди не хотят бояться власти, судебная система должна быть независимой. Иначе нельзя построить эффективную экономику и эффективное государство. А для этого надо заставить уйти плохую власть.


«Когда я был министром финансов в 1989 году, поменял всех директоров налоговых инспекций»

Профессор Бальцерович высказался, как эффективно бороться с коррупцией.

— Прежде всего, благодаря конкуренции и экономической свободе. В такой ситуации от власти зависит очень мало, а больше от того, что сделает каждый отдельный человек. Чем больше самовольной власти, тем больше коррупции. Уменьшение самовольной власти благодаря радикальному расширению экономической свободы, через дерегуляцию экономики — самый важный способ борьбы с коррупцией. Одновременно это помогает в развитии экономики. Кроме того, мы ввели как можно больше прозрачности.

Я этим занимался сам в конце 2000-х. Когда я был министром финансов в 1989 году, поменял всех директоров налоговых инспекций и объявил конкурс на новых людей. Благодаря этому удалось уничтожить возможные связи между предприятиями и налоговыми. В Польше самый низкий показатель коррупции в регионе. Но коррупция — это не только взятки. Это также присвоение государства: государственных учреждений и фирм.

— А если власть хвалится тем, что рост ВВП многие годы довольно стабилен?

— Без поддержки Путина Беларусь была бы банкротом, — заявил Бальцерович.

 
 
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Архитектором экономических преобразований в Польше был Лешек Бальцерович.
 
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