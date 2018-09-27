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Amnesty International: Тайную слежку в Беларуси ведут сразу несколько госорганов

28.09.2018 15:42 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: TUT.BY
Организация направляет в ООН доклад о вмешательстве белорусских властей в личную жизнь граждан.

Существующее законодательство Беларуси, регулирующее правила проведения тайного наблюдения, позволяет властям осуществлять широкомасштабную слежку за гражданами без каких-либо подтверждений ее правомерности. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International о проблемах в области прав человека в Беларуси за период с 2013 по 2018 годы, сообщает tut.by.

В докладе Amnesty International, который будет представлен на 124-й сессии Комитета по правам человека ООН в октябре, говорится, что с 2013 по 2018 годы власти Беларуси по-прежнему нарушали целый ряд основных прав человека. Кроме ранее уже описанных традиционных замечаний о смертной казни, нарушениях свободы собраний, выражения мнений есть и пункт о вмешательстве властей Беларуси в личную и семейную жизнь граждан через проведение «оперативно-следственных мероприятий».

«Существующее законодательство, регулирующее правила проведения тайного наблюдения, позволяет властям осуществлять широкомасштабную слежку без каких-либо подтверждений ее правомерности; при этом отсутствуют надлежащее санкционирование и надзор за осуществлением слежки со стороны какого-либо независимого судебного органа. Система оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), позволяющая законно перехватывать все электронные сообщения, позволяет властям получать прямой доступ ко всем телефонным и интернет-коммуникациям и связанным с ними данным. Постоянная угроза слежки ограничивала деятельность правозащитников, других представителей гражданского общества и политических активистов, а также журналистов», — пишут авторы доклада.

По мнению правозащитников, система оперативно-разыскных мероприятий позволяет властям напрямую получать удаленный доступ ко всем коммуникациям пользователей и связанным с ними данным, не уведомляя об этом провайдеров: в соответствии с законодательством Беларуси, все провайдеры телекоммуникационных услуг обязаны обеспечить совместимость своего оборудования с системой СОРМ.

Система позволяет отслеживать коммуникации в режиме реального времени, а также позволяет получать доступ к данным, которые телекоммуникационные операторы обязаны сохранять в течение пяти лет. Система СОРМ обеспечивает доступ как к содержанию коммуникаций, так и к связанным с ними метаданным (например, дата, время или место коммуникации).

«Право на неприкосновенность частной жизни в Беларуси находится под угрозой, поскольку законодательство страны предоставляет широкие полномочия для проведения физической слежки, включая прослушивание помещений или переговоров людей, а также в связи с тем, что власти могут получить доступ к персональным данным пользователей, конфискуя их компьютеры, мобильные телефоны или другие устройства. Тайная слежка осуществляется сразу несколькими государственными органами и ведется на основании целого ряда широко и расплывчато сформулированных правовых оснований. В соответствии с национальным законодательством, слежка может вестись за людьми, которых не подозревают в совершении каких-либо противоправных деяний. Санкционирование слежки и надзор за ее осуществлением ведется ненадлежащим образом, обычно их проводят прокуроры, а не независимый судебный орган», — обозначают авторы доклада.

В связи с этим правозащитники рекомендуют властям привести законодательство, регулирующее правила проведения тайного наблюдения, в соответствие с международными обязательствами Беларуси. В частности, обеспечить, чтобы слежка не могла вестись при недостаточных правовых основаниях или без всякого санкционирования, а также обеспечить, чтобы санкционирование и надзор за проведением слежки осуществлялись должным образом и проводились независимым судебным органом.

 
 
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Организация направляет в ООН доклад о вмешательстве белорусских властей в личную жизнь граждан.
 
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