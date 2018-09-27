Amnesty International: Тайную слежку в Беларуси ведут сразу несколько госорганов

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Существующее законодательство Беларуси, регулирующее правила проведения тайного наблюдения, позволяет властям осуществлять широкомасштабную слежку за гражданами без каких-либо подтверждений ее правомерности. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организациио проблемах в области прав человека в Беларуси за период с 2013 по 2018 годы, сообщаетВ докладе Amnesty International, который будет представлен на 124-й сессии Комитета по правам человека ООН в октябре, говорится, что с 2013 по 2018 годы власти Беларуси по-прежнему нарушали целый ряд основных прав человека. Кроме ранее уже описанных традиционных замечаний о смертной казни, нарушениях свободы собраний, выражения мнений есть и пункт о вмешательстве властей Беларуси в личную и семейную жизнь граждан через проведение— пишут авторы доклада.По мнению правозащитников, система оперативно-разыскных мероприятий позволяет властям напрямую получать удаленный доступ ко всем коммуникациям пользователей и связанным с ними данным, не уведомляя об этом провайдеров: в соответствии с законодательством Беларуси, все провайдеры телекоммуникационных услуг обязаны обеспечить совместимость своего оборудования с системой СОРМ.Система позволяет отслеживать коммуникации в режиме реального времени, а также позволяет получать доступ к данным, которые телекоммуникационные операторы обязаны сохранять в течение пяти лет. Система СОРМ обеспечивает доступ как к содержанию коммуникаций, так и к связанным с ними метаданным (например, дата, время или место коммуникации).— обозначают авторы доклада.В связи с этим правозащитники рекомендуют властям привести законодательство, регулирующее правила проведения тайного наблюдения, в соответствие с международными обязательствами Беларуси. В частности, обеспечить, чтобы слежка не могла вестись при недостаточных правовых основаниях или без всякого санкционирования, а также обеспечить, чтобы санкционирование и надзор за проведением слежки осуществлялись должным образом и проводились независимым судебным органом.