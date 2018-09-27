Польское СМИ: Россия боится обломать зубы, пытаясь проглотить Беларусь





Мы находимся на фронте

Относительная стабилизация

Президент РФ Владимир Путин и посол РФ в Беларуси Михаил Бабич во время встречи. 24 августа 2018. Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

Эклектика и апатия

Старый герб вместо ленточки

Гражданская техника производства Беларуси во время парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Беларуси. Фото: Sputnik, Виктор Толочко

Скоро Россия поглотит Беларусь — такой прогноз звучит в книге «Мир в XXI веке», составленной экспертами из МГИМО (вуза, в котором готовят российских дипломатов). В многостраничном томе ученые обрисовывают будущее самых важных для России регионов и государств. По мнению его авторов, в Беларуси Кремлю следует позаботиться о защите своих интересов: если президент Лукашенко лишится власти, его место должен занять пророссийский преемник. При таком развитии событий процесс интеграции с Россией будет развиваться настолько быстро, что примерно к середине века аннексия будет выглядеть совершенно естественной.Существует также «план Б» на случай, если нелояльность начнет проявлять сам Лукашенко, например, пытаясь каким-то образом сыграть на белорусском национализме, или если в Беларуси появятся некие независимые прозападные силы, противостоящие Москве. В таком случае придется применить силу, обратившись, допустим, к опробованному крымскому сценарию. Россия передвинет свою границу на восток и вернется к империализму, а для Польши, стран Балтии и НАТО прозвучит последнее предупреждение.Опубликованный в интернете труд обнаружили независимые белорусские журналисты, и разразился скандал. МГИМО быстро удалил книгу с сайта, заявив, что в ней представлены частные мнения авторов, а не официальная позиция российского государства. Тем не менее эксперты обращают внимание, что речь идет отнюдь не о неком фонде радикальных великороссов, решивших спрятаться за вывеской научного заведения.отмечает эксперт варшавского Центра восточных исследований(Kamil Kłysiński).Москва уже готовит почву. На каком направлении она будет оказывать давление, видно, например, по назначению нового посла в Беларуси.— указывает Клысиньский. Пресса изображает Бабича послом войны и профессиональным диверсантом. Он входил в число людей, которые готовили операцию по отделению Крыма от Украины, начинал карьеру в войсках КГБ, работал в ФСБ, какое-то время занимал пост главы правительства Чечни, управлял концерном, производящим оружие. Какие задачи поставлены перед ним в Беларуси? Сигналы выглядят пока довольно расплывчатыми и касаются отдаленного будущего, однако Лукашенко относится к ним со всей серьезностью.В начале сентября белорусские силовые ведомства провели учения с необычным для Беларуси сценарием, согласно которому в Минск проникает группа хорошо вооруженных боевиков, обладающая обширными разведданными, и захватывает административное здание в одном из районов города. Одновременно на полигоне под Борисовым (который находится на востоке от Минска) прошли учения регулярных вооруженных сил, отрабатывавших отражение атаки незаконных вооруженных формирований. На маневрах были задействованы танки, артиллерия и зенитные установки, так что оппозиционные журналисты задались справедливым вопросом: что же это за боевики с собственными самолетами?В последние месяцы Лукашенко все чаще при каждом удобном случае говорит об угрозах для независимости и предупреждает, что ее нельзя упустить из рук. Опасности связаны в том числе с состоянием экономики. Летом президент давал чиновникам на востоке страны такие инструкции: «Наметили сделать — нужно сделать Мы на фронте. Если мы не выдержим эти годы, провалимся, значит, нужно будет или в состав какого-либо государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги».Опасения имеют под собой основания. За 24 года пребывания у власти Лукашенко научился лавировать между Россией и Европейским союзом, уравновешивая охлаждение отношений с первой налаживанием контактов со вторым. Он не помышляет о демократизации или либерализации, но старается не пересекать красных линий, например, не отправлять надолго (и массово) за решетку журналистов, оппозиционеров и общественных деятелей, поскольку такие акции могут вызвать резонанс в западных СМИ и склонить Европу отвернуться от Минска.Этот флирт не приносит особенной практической пользы в виде инвестиций или крупных капиталовложений, но «строя глазки» Западу, Лукашенко напоминает, что если в отношениях с Россией наступит кризис, найдется кто-то другой, кто обеспечит его кислородом.Российская пресса пишет, что Кремль уже устал от Лукашенко. Речь идет в первую очередь о субсидировании белорусской экономики. В частности, белорусы начали требовать от восточного соседа компенсаций за то, что подошла к концу эпоха дешевой нефти. Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия отлично зарабатывали, покупая у россиян сырье по льготной цене, а потом продавая нефтепродукты за границу. Доля доходов от таких операций в ВВП страны доходила до 15%, сейчас она снизилась до 3%, но это до сих пор большие деньги.Защитится от «какого-то другого государства» не так легко, ведь Лукашенко связал свою страну с Россией. Функционировать белорусской экономике позволяют российские кредиты. В роли локомотива выступает экспорт продуктов питания, но проблема в том, что главный рынок находится в России, а россияне стали защищать собственных производителей и пресекать поставки западных товаров, которые белорусские предприниматели пытаются перепродать под видом произведенных в их стране. Недавно Москва запретила импорт белорусских шампиньонов, поскольку на самом деле они поставлялись из других стран, например, из Польши.Беларусь опасается также, что российские компании решат скупить ее «фамильное серебро», то есть НПЗ и агрохимические предприятия. Это последние привлекательные отрасли, которые еще не принадлежат большому соседу. Шансы изменить ситуацию могли появиться в секторе высоких технологий, потенциал которого демонстрирует созданная в Беларуси популярная компьютерная игра «Мир танков», но он остается слишком узким.Лукашенко уже не первый год старается также заручиться поддержкой стран с других континентов. Он одним из первых понял, какие возможности таит в себе сотрудничество с Китаем. Еще в 2010 году он принимал в Минске Си Цзиньпина, который был тогда вторым лицом в Китае. К сожалению, сейчас китайцы отказались от «эксклюзивных предложений» и стали оказывать помощь всем желающим, но на менее выгодных условиях, чем десять лет назад.Какое-то время Минск делал ставку на переживающую сейчас глубокий кризис Венесуэлу: он собирался покупать у этого государства нефть, поставляя ее через Одессу. Также предпринимались попытки найти рынки сбыта для грузовых автомобилей и автобусов в Средней Азии и Азербайджане. В сентябре этого года Лукашенко ездил в Ташкент, и теперь комбинат в Барановичах сможет перерабатывать хлопок, выращенный на полях Узбекистана. Сырье будет дешевым, однако, лишь благодаря рабскому труду: трудоемким сбором хлопка заставляют заниматься работников узбекских бюджетных предприятий, студентов и военных.В итоге Минску удалось создать экономическую систему, напоминающую ту, что существовала в Польской Народной Республике: в ней играет огромную роль государство и делается упор на всеобщее трудоустройство. Из-за этого возникают абсурдные ситуации и проблемы с производительностью. Хлеб, который пекут в Минске, развозят, например, по населенным пунктам, находящимся в 250 километрах от столицы, хотя рядом с ними есть свои крупные хлебозаводы. Недавно много шума наделала история жительницы Слуцка, которая зимой занимается выдачей спортивного инвентаря в пункте проката на местном стадионе, а летом в течение семи часов просто сидит за пустым столом.Один из признаков относительной белорусской стабилизации (как бы там ни было, современный период в истории Беларуси можно назвать одним из самых благополучных) — это перманентный кризис. Так выглядит ситуация, если взглянуть на экономику в макромасштабе, при этом в микромасштабе белорусам удается приспособиться к обстоятельствам. Автор репортажей из Беларуси Артур Зыгмунтович (Artur Zygmuntowicz) остроумно описывает этот механизм так: белорус каким-то чудом зарабатывает 200 долларов, тратит 300 и еще 100 откладывает. Жители этой страны не стесняются рассказывать незнакомцам, сколько они получают, где работают и подрабатывают, какие стратегии выживания используют.С одной стороны, это показывает, как белорусы страдают от режима, с другой — демонстрирует их собственную предприимчивость. Они продолжают делать запасы на зиму, а даже вполне обеспеченные горожане обрабатывают небольшие земельные участки в своих родных деревнях, а потом хранят на лестничных клетках выращенную там картошку. В этом контексте подсчеты одного интернет-пользователя, что новая модель Айфона стоит, как 65 мешков этого корнеплода, выглядят совершенно естественно.Теоретически в защите суверенитета родной страны Лукашенко могли бы помочь его соотечественники. С этим, однако, все не так просто: в предыдущие два десятилетия власти приложили массу усилий к тому, чтобы усмирить столь необходимых сегодня союзников, привить обществу апатию, приучить его жить одним днем. Лукашенко — лицо этой системы, а ее костяк — разросшийся бюрократический аппарат, милиция, КГБ, а также другие институты, которые держат население в рамках.Женщины, обслуживающие посетителей в разных учреждениях, или молодые ребята в военной форме, в частной жизни могут быть очень милыми людьми, но в рабочие часы они показывают простым смертным, что у гражданина в столкновении с властью нет ни малейших шансов на победу. На этой почве вырастает, в частности, свойственный белорусам фаталистический стоицизм, убежденность в том, что большой политикой занимаются некие боги на Олимпе, с решениями которых следует смириться. Представление о настроениях в обществе дают опросы общественного мнения. Один из них показал, что белорусы — самый неэмоциональный народ в мире: лишь 40% респондентов заявили, что в течение суток, предшествовавших встрече с интервьюером, они испытывали какие-то сильные чувства. В рейтинге самых счастливых народов белорусы в этом году переместились с 67 на 73 место (поляки занимают 42, россияне 59, украинцы 138).— говорит Камиль Клысиньский, добавляя, что очень красноречиво в этом плане выглядит белорусская историческая политика, которая оперирует несовместимыми символами Костюшко и Суворова или Великой Отечественной войны и Великого княжества Литовского. «Власти экспериментируют, добавляют к эклектичной конструкции новые элементы, предпочитая мягкую белорусизацию переориентации на четкий национальный курс. При этом у них не хватает ни смелости, ни фантазии, чтобы преодолеть ментальный барьер и договориться с правыми силами, национальным движением или оппозицией», — добавляет аналитик.Белорусские чиновники столкнулись с серьезной проблемой: они размышляют, что можно позаимствовать у оппозиционеров или патриотов (отнюдь не всегда апеллирующих к советской традиции) для создания нового патриотического самосознания, которое не вызовет раздражения у России и не пошатнет позиции властей, спровоцировав революционные настроения. «В связи с этим в последние годы независимая белорусская культура не подвергается таким гонениям, как раньше», обращает внимание сотрудник Белорусской академии наук историк Егор Сурский. Государственной поддержки такая деятельность, конечно, не получает, но, например, белорусского языка в общественном пространстве (например, в рекламе) становится все больше. Времена, когда продавщицы в магазинах отчитывали клиентов, говорящих на белорусском, прося их изъясняться по-человечески, то есть по-русски, ушли в прошлое.рассказывает Сурский.О состоянии умов свидетельствует, в частности, появление стильных товаров с национальной символикой, которые выпускают частные фирмы, ориентирующиеся в том числе на молодых покупателей. Это и надувные подушки с бело-красно-белым флагом, который использовался в начале 1990-х годов, и футболки с изображением старого герба, и рюкзаки с национальными узорами или образами, отсылающими к Великому княжеству Литовскому. Национальные символы, чаще всего герб «Погоня», стали появляться на автомобилях, при этом первым языком владельцев этих транспортных средств преимущественно остается русский. При этом не сдают своих позиций и выдержанные в советской стилистике государственные символы, которые внедрил Лукашенко. Одновременно начинает казаться, что исчезают символы, связанные с Россией, в частности, напоминающие о победе в Великой Отечественной войне георгиевские ленточки, которые стали особенно популярными у россиян после нападения на Украину и аннексии Крыма.Все это может вызывать тревогу у экспертов из МГИМО и их кремлевских работодателей, ведь чем дальше зайдут такие процессы, тем выше будет вероятность того, что когда Россия решит проглотить своего соседа, она обломает о него зубы.