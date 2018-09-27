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Самая мощная версия кроссовера Audi Q2 получит 300-сильный двигатель

28.09.2018 15:36 — Разное | UDF  
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"Паркетник" Q2
В Audi поделились первой фотографией «заряженного» варианта «паркетника» Q2, дебют которого состоится 2 октября на автосалоне в Париже. Уже известны технические характеристики SQ2.

Рассмотреть новинку со всех ракурсов, по всей видимости, удастся только на выставке в столице Франции, но и на первом снимке можно заметить некоторые отличия SQ2 от стандартной версии самого маленького «паркетника» в ряду Audi. Это, например, решетка радиатора с вертикальными прутьями и новый дизайн колесных дисков диаметром 18 или 19 дюймов. Вся оптика у SQ2 светодиодная уже «в базе», также кроссовер получил перенастроенную и заниженную на 2 см спортивную подвеску. Среди прочих особенностей — усиленные тормоза и пять режимов работы ездовой электроники (Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency и Individual). Система стабилизации, если верить Audi, полностью отключаемая.

Под капотом обошлось без особых сюрпризов — в движение SQ2 приводит двухлитровая турбо-«четверка» TFSI, развивающая 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Трансмиссия — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и полный привод Quattro. Разгон с места до «сотни» занимает 4,8 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

О ценах и сроках рыночного дебюта SQ2 станет известно позже. По слухам, в Audi готовят еще более «горячий» вариант молодежного кроссовера — RS Q2, которому прочат пятицилиндровый агрегат с отдачей около 400 лошадиных сил.

 
 
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В Audi поделились первой фотографией "заряженного" варианта "паркетника" Q2.
 
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