

Александр Орлов

Министерство обороны сразу заявило, что смертьне связана с прохождением службы в армии. Но Ольга, мать военнослужащего, считает, что её сына убили.Ольга разговаривала с Александром за несколько часов до того, как его нашли в петле. Одна из причин, почему мать не верит в самоубийство сына: семья подготовила документы, чтобы комиссовать Александра для помощи матери. В мае женщина похоронила мужа, отчима Саши, и теперь живёт одна с маленькой дочкой:Александр немного рассказывал матери о службе. А однажды сказал, что в его часть набрали «одних тюремщиков: Пальцы веером, ни с кем не поговорить».По словам матери, на шее у Александра были две странгуляционные борозды — следы, которые оставляет верёвка. Ольга считает, что это свидетельствует о том, что Александра сначала придушили, а потом повесили:На руках и на ноге Александра Ольга заметила гематомы. Также мать говорит о «дыре в голове» погибшего солдата.На руках у Александра мать обнаружила порезы как от бритвы или от ножа:Когда 3 октября 2017 года в другом регионе Беларуси, в войсковой части №43064 в Печах под Борисовом нашли повешенным 21-летнегоиз Пинска, его голова была обмотана майкой, а ноги связаны шнурком от обуви. В случае с Александром Орловым таких чудовищных подробностей нет. Но есть ещё одно обстоятельство, на которое Ольга обратила внимание Еврорадио. Когда Александр приезжал на похороны отчима, он разговаривал со своей двоюродной сестрой. На вопрос о службе в армии он ответил: «Там кто не подчиняется, того вешают».Это не первый солдат, найденный повешенным в воинской части №33933 Слонимского гарнизона. В 2013 году там погиб военнослужащий из Новогрудского района (у них с Кореличским районом один военкомат). Тогда Министерство обороны также утверждало, что имело место самоубийство.