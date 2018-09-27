Пенсионные фонды потеряли еще 30 млрд рублей накоплений россиян



Иллюстративное фото

Два фонда группы "Открытие", НПФ, ранее принадлежавший скрывающемуся в Лондоне миллиардеру, а также еще два фонда за пределами первой десятки - за полугодие суммарно получили 29,5 млрд рублей убытка от инвестирования пенсионных средств, следует из данныхМаксимальные потери зафиксировал НПФ "Будущее" - "жемчужина" пенсионной империи Минца, которая была передана в рамках урегулирования задолженности компании кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited.Фонд, куда 4,6 миллиона россиян отнесли 295,9 млрд рублей накоплений, показал отрицательную доходность в 6% за январь-июнь, растеряв 17,8 млрд рублей.Фонд "Лукойл-гарант", занимающий 6-е место в стране с накоплениями в 267,1 млрд рублей и 3,6 млн человек клиентов, получил убыток в 1,7%, или 4,5 млрд рублей.НПФ "Электроэнергетики", замыкающий топ-10 по России с накоплениями на 127,3 млрд рублей, получил 4,7% убытка, или 5,09 млрд рублей в денежном выражении.Лидером антирейтинга стал НПФ "Социальное развитие" (26-е место по РФ), показавший отрицательную доходность в 17,4%. Это соответствует суммарному убытку в 1,6 млрд рублей.НПФ "Образование" получил убыток на 504 млн рублей при отрицательной доходности в 9,7%.По данным АСВ, на март более 30 пенсионных фондов в России находилось в процессе ликвидации, а у пяти из них были выявлены признаки преднамеренного банкротства.В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей, к ним предъявлено 2,2 миллиона требований от кредиторов, подавляющее большинство которых - клиенты, размещавшие пенсионные деньги.