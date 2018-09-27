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Орхан Джемаль полгода расследовал поставки оружия из России наемникам в ЦАР

28.09.2018 15:12 — Разное | UDF  
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Орхан Джемаль. Фото: «Радио Свобода»
Погибший в Центральной Африке журналист Орхан Джемаль с февраля 2018 года вел собственное расследование возможных неучтенных поставок оружия из России действующим в республике частным военным компаниям.

Об этом рассказали Дождю один из источников Орхана Джемаля среди силовиков и близкий друг журналиста.

Расследованием Джемаль занимался параллельно с продюсированием фильма про ЧВК «Вагнер» для «Центра управления расследованиями». Собеседник в ЦУР рассказывает, что журналист «занимался чем-то своим» и не рассказывал об этом.

Дождю удалось связаться с собеседником Джемаля, близким к ФСБ, — он консультировал журналиста по оружейным поставкам. Эту тему они впервые обсудили в феврале 2018 года после событий в Сирии, где, по разным данным, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен бойцов российской ЧВК «Вагнер».

«[Он] спрашивал, как в российские ЧВК поступает оружие. Частью информации я поделился — потом, по мере поступления информации от его источников, он спрашивал у меня, насколько она достоверна и как ее оценивать. Я рассказал ему ровно столько, чтобы его не зачистили: объяснил, что стоит уже, наверное, остановиться. К сожалению, он меня не послушался. И не было у нас таких отношений, чтобы Джемаль меня слушался», — сказал собеседник.

Главное, что интересовало Джемаля, — на каком основании оружие передается ЧВК и как устроена логистика поставок, вспоминает близкий к ФСБ источник. «Весь его разговор сводился к тому, что Минобороны передает оружие непосредственно ЧВК. Я не смог это подтвердить или опровергнуть, потому что никаких подтверждающих эти факты документов у меня нет», — поясняет он.

Журналист обращался и к источникам в министерстве обороны (его друзья подтверждают, что у Джемаля были там «старые хорошие контакты») и узнал более конкретную информацию у человека, который занимается в ведомстве логистикой: якобы в дни командировки в ЦАР должна была произойти передача оружия от Минобороны действующей там российской ЧВК. Близкий к ФСБ собеседник рассказывает, что Джемаль ехал в ЦАР с намерением зафиксировать этот момент на камеру, «чтобы было документальное подтверждение передачи [оружия] от министерства обороны конкретному ЧВКшнику».

Чтобы поставлять в ЦАР оружие, Россия получила разрешение от ООН (в отношении республики действует соответствующее эмбарго). В докладе Совета Безопасности ООН от 23 июля сказано, что «поставки российского оружия правительству ЦАР привели к волнам перевооружения среди повстанческих группировок».

Журналист и друг Орхана Джемаля Надежда Кеворкова сказала Дождю, что «за несколько недель до гибели он сказал, что его могут вот-вот арестовать». Другой близкий погибшего журналиста вспомнил, что «за несколько недель до поездки он отказался от телефона: его прослушивали». Офицер Минобороны, пожелавший остаться неназванным, рассказал Дождю, что после убийства российской съемочной группы в военном ведомстве повысили уровень секретности по теме российского присутствия в Центральноафриканской Республике. «В донесениях пишут про все: Турция, Сирия, Донбасс — и ни слова про ЦАР. А оружие и специалисты, наоборот, туда повалили. В ЦАР сейчас стрелять стали почти как в Сирии. Вся страна перевооружается в наше».

Министерство обороны РФ не ответило на запрос Дождя.

 
 
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Орхан Джемаль. Фото: «Радио Свобода» Погибший в Центральной Африке журналист Орхан Джемаль с февраля 2018 года вел собственное расследование возможных...
 
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