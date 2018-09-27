Орхан Джемаль полгода расследовал поставки оружия из России наемникам в ЦАР



Орхан Джемаль. Фото: «Радио Свобода»

Об этом рассказали Дождю один из источниковсреди силовиков и близкий друг журналиста.Расследованием Джемаль занимался параллельно с продюсированием фильма про ЧВК «Вагнер» для «Центра управления расследованиями». Собеседник в ЦУР рассказывает, что журналисти не рассказывал об этом.Дождю удалось связаться с собеседником Джемаля, близким к ФСБ, — он консультировал журналиста по оружейным поставкам. Эту тему они впервые обсудили в феврале 2018 года после событий в Сирии, где, по разным данным, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен бойцов российской ЧВК «Вагнер».— сказал собеседник.Главное, что интересовало Джемаля, — на каком основании оружие передается ЧВК и как устроена логистика поставок, вспоминает близкий к ФСБ источник.— поясняет он.Журналист обращался и к источникам в министерстве обороны (его друзья подтверждают, что у Джемаля были там «старые хорошие контакты») и узнал более конкретную информацию у человека, который занимается в ведомстве логистикой: якобы в дни командировки в ЦАР должна была произойти передача оружия от Минобороны действующей там российской ЧВК. Близкий к ФСБ собеседник рассказывает, что Джемаль ехал в ЦАР с намерением зафиксировать этот момент на камеру,Чтобы поставлять в ЦАР оружие, Россия получила разрешение от ООН (в отношении республики действует соответствующее эмбарго). В докладе Совета Безопасности ООН от 23 июля сказано, чтоЖурналист и друг Орхана Джемалясказала Дождю, что «за несколько недель до гибели он сказал, что его могут вот-вот арестовать». Другой близкий погибшего журналиста вспомнил, что «за несколько недель до поездки он отказался от телефона: его прослушивали». Офицер Минобороны, пожелавший остаться неназванным, рассказал Дождю, что после убийства российской съемочной группы в военном ведомстве повысили уровень секретности по теме российского присутствия в Центральноафриканской Республике.Министерство обороны РФ не ответило на запрос Дождя.