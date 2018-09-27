Власти Сингапура дадут жителям полмиллиарда долларов. В благодарность

Власти Сингапура выплатят жителям 700 миллионов сингапурских долларов (512 миллионов долларов США). Это благодарность за вклад в развитие государства, пишет meduza.

Деньги получит каждый житель города-государства, достигший 21 года. Выплата будет зависеть от годового дохода и составит от 100 до 300 сингапурских долларов. В стране живет 5,6 миллиона человек.

Причина, почему власти решила так сделать, частично заключается в том, что экономический рост страны превосходит ранее запланированные показатели на 3,6%. Это заявляли власти Сингапура. И в стране уже много лет населению дают бонусы за экономическое развитие государства.