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Беларускую федерацию футбола оштрафовали за поведение болельщиков
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Дисциплинарный орган УЕФА оштрафовал Беларускую федерацию футбола на три тысячи евро за поведение наших болельщиков на матче против сборной Молдовы 11 сентбря. Причина – использование пиротехники,
Федерация говорила о потенциальном в своем обращении к болельщикам, которое мы
В своем сообщении пресс-служба АБФФ в преддверии домашних матчей Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы (12 и 15 октября соответственно) «убедительно просит болельщиков не нарушать положения Дисциплинарного кодекса УЕФА, а также соблюдать правила общественного порядка».
Пункт второй статьи 16 Дисциплинарного кодекса, который мы нарушили
2. Однако все Ассоциации и клубы несут ответственность за порядок и безопасность как внутнри стадиона, так и на территории, прилегающей к спортивному сооружению, до, во время и после матчей. Они несут ответственность за инциденты любого типа и в их отношении могут быть применены дисциплинарные санкции и директивы в случае, если они не смогут доказать, что в ходе организации матча ими тем или иным образом не было проявлено невнимательности:
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Дисциплинарный орган УЕФА оштрафовал Беларускую федерацию футбола на три тысячи евро за поведение наших болельщиков на матче против сборной Молдовы 11 сентбря....
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