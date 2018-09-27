Беларускую федерацию футбола оштрафовали за поведение болельщиков

Дисциплинарный орган УЕФА оштрафовал Беларускую федерацию футбола на три тысячи евро за поведение наших болельщиков на матче против сборной Молдовы 11 сентбря. Причина – использование пиротехники, пишет пресс-служба АБФФ.

Федерация говорила о потенциальном в своем обращении к болельщикам, которое мы опубликовали 18 сентября. Тогда АБФФ просила беларусов не использовать политические кричалки и пиротехнику на матчах.

В своем сообщении пресс-служба АБФФ в преддверии домашних матчей Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы (12 и 15 октября соответственно) «убедительно просит болельщиков не нарушать положения Дисциплинарного кодекса УЕФА, а также соблюдать правила общественного порядка».

Пункт второй статьи 16 Дисциплинарного кодекса, который мы нарушили

2. Однако все Ассоциации и клубы несут ответственность за порядок и безопасность как внутнри стадиона, так и на территории, прилегающей к спортивному сооружению, до, во время и после матчей. Они несут ответственность за инциденты любого типа и в их отношении могут быть применены дисциплинарные санкции и директивы в случае, если они не смогут доказать, что в ходе организации матча ими тем или иным образом не было проявлено невнимательности:

Вторжение или попытка вторжения на поле;

Бросание предметов;

Поджог фейерверков или любых других объектов;

Использование лазерных указателей или аналогичных электронных устройств;

Использование жестов, слов, обьектов или других средств для передачи любых сообщений, которым нет места на спортивном мероприятии: в частности сообщений политического, идеологического, религиозного, оскорбительного или провокационного характера;

Поступки, наносящие ущерб;

Нарушение порядка во время национальных гимнов;

Любое другое нарушение порядка или дисциплины, обнаруженное внутри стадиона либо на прилегающей территории.