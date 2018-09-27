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В табличках на домах около вокзала исправили ошибки. И сделали новые

28.09.2018 15:08 — Разное | KYKY  
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Месяц назад, 30 августа, мы писали, что на домах в районе минского вокзала повесили адресные таблички на латинице с ошибками. Агентство «Минск-Новости», которое опубликовало новость о табличках, быстро удалило фотографии, а «частник», который их делал, пообещал все исправить. The Village Беларусь проверил, выполнил ли он свое обещание – и оказалось, что не совсем. Таблички поменяли, но некоторые ошибки остались.

Было

«Вулiца Ульянаўская» была продублирована на латинице как «vylica Ylianavskaya». Во-первых, правильно «vulica», потому что с буквой «y» это читается как «вылица». Во-вторых, в самом названии улицы было пять ошибок: «Ylianavskaya» («Ылианавскаыа»), а надо «Uĺjanaŭskaja».

Стало

«Вылицу» поменяли на «вулицу»: теперь на новых наклейках написано «vulica». Но название «Ульянаўская» коммунальщикам и ИП все еще дается трудно. На доме №34 написано «Uljanaŭskaja street». В названии улицы не передана мягкость буквы «л» – получается «Улъянаўская». И почему-то вместо «vulica» написано «street».

На соседнем доме № 32 табличку все еще не заменили – там написано «Ylianavskaya». 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Месяц назад, 30 августа, мы писали, что на домах в районе минского вокзала повесили адресные таблички на латинице с ошибками. Агентство «Минск-Новости», которое...
 
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