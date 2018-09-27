396. Именно столько человек старше 100 лет проживают в Беларуси — 355женщин и 41 мужчина





Гродненская область названа лидером среди регионов страны по числу долгожителей. В Принеманье на 1 января 2018г. проживал 121 человек в возрасте старше 100 лет. Одна из старожилов — наша землячка. Стефания Людвиковна Вислоцкая из деревни Валейши Заболотского сельсовета вековой рубеж перешагнула 2 мая нынешнего года.

По международным критериям население считается старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 7 процентов и более. В Беларуси этот показатель составляет 14,9 процента. Удельный вес пожилых среди населения Беларуси — 25,1процента. В сельской местности этот показатель выше — 32%, в городах — 23,1%. При этом на 1 тыс. мужчин старше трудоспособного возраста в Беларуси приходится 2,4 тысячи женщин.

Татьяна Дудко.