Прямые линии





3 октября с 10.00 до 12.00 директор представительства Белгосстраха по Вороновскому району Гражина Францевна Огар по телефону 2-12-35 проведет прямую линию по вопросам страхования граждан и юридических лиц.

С 27 сентября по 21 декабря с целью предотвращения и выявления нарушений в учреждениях здравоохранения в Комитете государственного контроля Гродненской области будут работать телефоны «горячей линии»: в г. Гродно 8 (0152) 79-88-17 и 79-88-18.