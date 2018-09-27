|
Прямые линии
28.09.2018 — Разное | Вороновская газета
3 октября с 10.00 до 12.00 директор представительства Белгосстраха по Вороновскому району Гражина Францевна Огар по телефону 2-12-35 проведет прямую линию по вопросам страхования граждан и юридических лиц.
С 27 сентября по 21 декабря с целью предотвращения и выявления нарушений в учреждениях здравоохранения в Комитете государственного контроля Гродненской области будут работать телефоны «горячей линии»: в г. Гродно 8 (0152) 79-88-17 и 79-88-18.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 октября с 10.00 до 12.00 директор представительства Белгосстраха по Вороновскому району Гражина Францевна Огар по телефону 2-12-35 проведет прямую линию по вопросам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)