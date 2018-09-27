В Вороновском районе молодые медики





«Прививку» от неопытности на медицинском посту в Вороновском районе получают 12 выпускников медицинских университетов и колледжей. Этим летом коллектив Вороновской центральной районной больницы пополнили дипломированные специалисты: анестезиолог-реаниматолог Елена Кодзь, психиатр-нарколог Ирена Шатыренок, хирурги Анастасия Масель и Вероника Жемло и врачи общей практики Дарья Жук и Роберт Мацкевич, а также два помощника врача Виктория Петрашко, Илона Дзекан и пять медицинских сестер Алина Равлушевич, Мария Ёдис, Марина Соколовская, Снежана Толкушко и Юлия Шестак. Большинство из них после получения образования вернулось в родные места. В этом смысле молодым специалистам проще — дома и стены помогают лечить, шутят они. Поддержку же руководства, профессиональный совет старших коллег, наставников получают все без исключения.

Вчера — терапевт,

сегодня — доктор широкого профиля

Новации в системе здраво-охранения района появятся не только с приходом нового пополнения, но и благодаря требованиям времени. Все более необходимой становится специальность врача общей практики. Она существует с 1992 года. Однако новый импульс это направление получило именно в последние годы. В Вороновской ЦРБ проходит поэтапная переподготовка опытных терапевтов. В текущем году полностью ее прошли четыре специалиста, до конца года должны пройти еще четверо. Параллельно начата работа и по дооснащению их кабинетов необходимым инструментарием и оборудованием. Согласно госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность в Республике Беларусь» доля врачей, работающих по принципу ВОП, к концу 2018 года в стране должна составить 55%, а к 2020-му — 100%.

В первую очередь речь идет о расширении функциональных обязанностей терапевтов. Прежде всего, в условиях центральной районной больницы и Радунской горпоселковой, поскольку первичная медпомощь сельскому населению уже сейчас на 100% оказывается врачами общей практики. По сути, терапевтам возвращается возможность полноценной работы в плане диагностики, лечения пациентов и при этом уменьшается нагрузка. К примеру, если ранее один специалист должен был обслужить 1 700 человек, то сейчас 1 500. Данная практика призвана разгрузить и узких специалистов, где зачастую, очереди создаются необоснованно.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.