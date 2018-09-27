Великолепная четверка Вороновского автопарка





На областном соревновании профессионального мастерства водителей филиалов «Гроднооблавтотранс» работники вороновского автопарка вошли в пятерку сильнейших.

Участие в конкурсах профессионального мастерства для земляков не впервой. Вот и на минувшей неделе в Сморгони вороновская четверка в составе Мирослава Перепечо, Александра Янушкевича, Александра Шилко и Михаила Здановича противостояла водителям автобусов, самосвалов и автопоездов одиннадцати команд-соперниц. Им нужно было не просто мастерски крутить баранку на всех этапах, но и показать отличные знания Правил дорожного движения.

Сразу же задалась конкурсная программа для Александра Шилко. Он хоть и самый молодой в команде, на предприятии трудится всего месяц, но смог завоевать второе место в личном зачете. Александр хорошо «отстрелялся» по ПДД и с уверенностью сел за руль самосвала. Наверное, это и помогло ему удачно проехать «змейку», колею, сделать круг, пройти тоннель и другое.

К сожалению, его коллегам чуть-чуть не хватило, чтобы занять призовые места. Вместе с тем в «Автоэстафете» команда стала второй. А в конечном результате разместилась на четвертой позиции.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото из архива филиала «АтП №14 г.п. Вороново».