ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корни самой большой семьи Радунщины — в Папишках

28.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Корни самой большой семьи Радунщины — в Папишках

Еще в молодости Геннадий и Ядвига Бовшисы построили на Радунщине дом для своей большой семьи, в которой росло десять детей. Сюда с удовольствием  приезжают уже и 16 их внуков.

Геннадий Юльянович и Ядвига Станиславовна живут вместе больше сорока лет. Учились в Радунской школе, там и познакомились. После женитьбы молодая семья жила у родителей жены в д. Папишки. Позже построили рядом и свой дом.

 Кормильцем большой семьи всегда был Геннадий Юльянович. К труду был приучен с детства, еще школьником работал на полеводстве в местном колхозе. Отучился в Вороновском СПТУ-190, затем до выхода на пенсию работал в различных организациях: электриком в хозяйстве,  на радунском овощесушильном участке, слесарем газоснабжающей организации, начальником Радунской пожарной части, плотником в Щучинской межхозяйственной передвижной механизированной колонне.

Ядвига Станиславовна до рождения первенца недолго поработала в общепите. Семья-то росла, хлопот прибавлялось. Потому и осталась в статусе домохозяйки.

— На работу пойди, дома толку ведь не будет, — заметил Геннадий Юльянович.

Пока подрастали помощницы, женщине забот и по дому, и по хозяйству хватало.

 Сейчас многодетные супруги на пенсии. Самой старшей их дочери 42 года, а самому младшему сыну — 26. Все уже имеют свои семьи. На Радунщине осталась только одна дочь, остальные дети обосновались в Гродно, Лиде. Есть среди них строители, кондитеры, медики, учителя, швеи, военнослужащие. Уже и их старшие дети получают высшее образование — метеоролога, биотехнолога.

В просторном и светлом доме Бовшисов хватает места многочисленной родне. В зале на 56 квадратов поместится свадьба, не то, что все дети с семьями. Полным составом здесь собираются на Рождество и дни рождения родителей. Часто гостят в Папишках младшие внучата. На летних каникулах бывает по 10 ребятишек.  Здесь раздолье, свежий воздух… Да и не скучно братьям и сестричкам в такой компании.

Кому-кому, а Ядвиге Станиславовне быть в окружении детей  привычно. «Мой детский сад» , — ласково величает она своих непосед. Только внукам-горожанам бывает с едой угодить непросто, доводится и «на заказ» готовить. А вот бабушкино бисквитное печенье «Барни» любят все. Выпекается  лакомство в специальных формочках, из домашних продуктов да с разными начинками.  Чаще всего и готовят его вместе. Тогда еще вкусней получается.

Внучата у бабушки с дедушкой — первые помощники. Хозяйство-то солидное! Две коровы, лошадь, овцы, куры, утки, индюки и перепелки, пчелы. А еще сад и две теплицы.  Не всякую работу, конечно, детям доверить можно, но в прополке грядок, складывании дров руки лишними не бывают. Для всех желающих помочь управиться с сеном у дедушки иногда даже инвентаря не хватает.

Для Геннадия и Ядвиги  Бовшисов главное, что их дети дружные, в беде друг друга не оставляют. Умеют трудиться, чтят своих родителей. И всегда приятно слышать нотки искренней радости в голосах детей и внуков: «Мы едем к вам, в Папишки!»

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще в молодости Геннадий и Ядвига Бовшисы построили на Радунщине дом для своей большой семьи, в которой росло десять детей. Сюда с удовольствием  приезжают уже и 16...
 
Новости дня
Новости разные
 
В рамках декады «Золотой возраст» посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Вороновского ТЦСОН навестили своих земляков с «витаминными» корзинами.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика