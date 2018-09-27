Корни самой большой семьи Радунщины — в Папишках





Еще в молодости Геннадий и Ядвига Бовшисы построили на Радунщине дом для своей большой семьи, в которой росло десять детей. Сюда с удовольствием приезжают уже и 16 их внуков.

Геннадий Юльянович и Ядвига Станиславовна живут вместе больше сорока лет. Учились в Радунской школе, там и познакомились. После женитьбы молодая семья жила у родителей жены в д. Папишки. Позже построили рядом и свой дом.

Кормильцем большой семьи всегда был Геннадий Юльянович. К труду был приучен с детства, еще школьником работал на полеводстве в местном колхозе. Отучился в Вороновском СПТУ-190, затем до выхода на пенсию работал в различных организациях: электриком в хозяйстве, на радунском овощесушильном участке, слесарем газоснабжающей организации, начальником Радунской пожарной части, плотником в Щучинской межхозяйственной передвижной механизированной колонне.

Ядвига Станиславовна до рождения первенца недолго поработала в общепите. Семья-то росла, хлопот прибавлялось. Потому и осталась в статусе домохозяйки.

— На работу пойди, дома толку ведь не будет, — заметил Геннадий Юльянович.

Пока подрастали помощницы, женщине забот и по дому, и по хозяйству хватало.

Сейчас многодетные супруги на пенсии. Самой старшей их дочери 42 года, а самому младшему сыну — 26. Все уже имеют свои семьи. На Радунщине осталась только одна дочь, остальные дети обосновались в Гродно, Лиде. Есть среди них строители, кондитеры, медики, учителя, швеи, военнослужащие. Уже и их старшие дети получают высшее образование — метеоролога, биотехнолога.

В просторном и светлом доме Бовшисов хватает места многочисленной родне. В зале на 56 квадратов поместится свадьба, не то, что все дети с семьями. Полным составом здесь собираются на Рождество и дни рождения родителей. Часто гостят в Папишках младшие внучата. На летних каникулах бывает по 10 ребятишек. Здесь раздолье, свежий воздух… Да и не скучно братьям и сестричкам в такой компании.

Кому-кому, а Ядвиге Станиславовне быть в окружении детей привычно. «Мой детский сад» , — ласково величает она своих непосед. Только внукам-горожанам бывает с едой угодить непросто, доводится и «на заказ» готовить. А вот бабушкино бисквитное печенье «Барни» любят все. Выпекается лакомство в специальных формочках, из домашних продуктов да с разными начинками. Чаще всего и готовят его вместе. Тогда еще вкусней получается.

Внучата у бабушки с дедушкой — первые помощники. Хозяйство-то солидное! Две коровы, лошадь, овцы, куры, утки, индюки и перепелки, пчелы. А еще сад и две теплицы. Не всякую работу, конечно, детям доверить можно, но в прополке грядок, складывании дров руки лишними не бывают. Для всех желающих помочь управиться с сеном у дедушки иногда даже инвентаря не хватает.

Для Геннадия и Ядвиги Бовшисов главное, что их дети дружные, в беде друг друга не оставляют. Умеют трудиться, чтят своих родителей. И всегда приятно слышать нотки искренней радости в голосах детей и внуков: «Мы едем к вам, в Папишки!»

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.