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В рамках декады «Золотой возраст» посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Вороновского ТЦСОН навестили своих земляков с «витаминными» корзинами.

28.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В рамках декады «Золотой возраст» посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Вороновского ТЦСОН навестили своих земляков с «витаминными» корзинами.

Волонтерами кружка «Доброе сердце» разработан специальный календарь благотворительности: каждый день в нем важный, красный. В канун Дня пожилых все силы, старания, творчество они отдают на подготовку небольших сувениров для тех, кто сегодня не имеет возможности так, как они, жить активно, полноценно, интересно. Своим вниманием, заботой, шутками, песнями они стараются порадовать земляков. В благодарность за теплые поздравления ветеран Великой Отечественной войны 91-летняя Татьяна Кузьминична Бобина прочитала стихотворение, поразив всех своей безупречной памятью. Рада была гостям в этот день и Софья Петровна Чепик. Даст Бог, она поправится и обязательно присоединится к волонтерскому движению. Ведь помощников ждут во многих домах.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Волонтерами кружка «Доброе сердце» разработан специальный календарь благотворительности: каждый день в нем важный, красный. В канун Дня пожилых все силы,...
 
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