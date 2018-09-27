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"Для кого вы это делаете?" Асфальт внахлест, люки в полу и туалеты для двоих на "Доске позора"

28.09.2018 16:35 — Разное | Tut.by  
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Многие строители, работники ЖЭСов и дорожники наверняка думают, что результаты их труда, которыми они и сами не гордятся, останутся незамеченными. Однако наши читатели не дают им такого шанса и присылают для рубрики «Доска позора» фото их трудов. В подборке — очередные «шедевры».

Читатели подметили самую распространенную ошибку наших проектировщиков — ассиметричное расположение разных элементов там, где нужна симметрия. Например, пешеходные дорожки, не стыкующиеся с «зеброй». На фото ниже — вообще отсутствие тротуара на пути к автобусной остановке.


Читатель сообщает, что на снимке — Меньковский тракт после ж/д путепровода, остановка в Богатырево. С одной стороны к пешеходному переходу идет дорожка, но после пешеходного перехода ее уже нет и до остановки нужно идти по песку летом и по грязи весной, зимой и осенью. Очень хочется спросить у тех, кто это проектировал: для кого вы все это делаете? Или может у вас бумаги не хватает на чертежи или просто отсутствует логическое мышление?


Здание в Барановичах вблизи железной дороги. Промашка с уровнем земли?


Выход всегда есть — двухуровневая кладка плитки. Боровляны, улица 40 лет Победы.


Укладка асфальта по технологии «внахлест со смещением» возле дома по улице Чайлытко, Минск.


На этом фото с уровнем все в порядке, но строителям не хватило плитки тротуарной. Или совести элементарной — неужели нельзя было замостить этот маленький участок? Пишут, что это проход мимо строящейся заправки на пересечении улиц Володько и Могилевской в Минске.


Улица Кальварийская, Минск. Строители не смогли сделать люк вровень с тротуаром и «заботливо» обозначили его желтыми бетонными сферами, чтобы пешеходы не ломали себе ноги. На фото не совсем видно, но этот люк находится прямо посередине тротуара. Интересно, слышал ли тот, кто это проектировал и делал про безбарьерную среду?


Потрясающие воображение малые архитектурные формы в виде бетонных столбиков на остановке по ул. Лобанка в Минске. Читатель считает, что подобным «украшениям» — место в промзоне, но никак не на улицах чтолицы.


И снова к вопросу о безбарьерной среде. Такую вот входную группу сделали в Маяке Минска.


Голубева, 14, Минск. Установили пандус — отлично! Но почему выезд с него прямо в грязь?.


Столичные достопримечательности в 1-ом переулке Тимошенко. «Долго ломал голову на тем, для чего нужны эти желтые трубы, — пишет наш читатель. — Сперва может показаться, что это газовые трубы, но это не так. Трубы приварены к перилам справа, и к стене — слева. Что бы это ни было, но переезжать данную конструкцию на велосипеде — „одно удовольствие“».


Фото выше — о находчивости. Дыру в заборе вокруг нового бассейна в Уручье заделали как могли. Но надежно.


Такие таблички красуются на доме по проспекту (или улице?) в центре Гомеля. Согласитесь, оригинальный перевод с белорусского на русский.


Интересная табличка из Гродно с комментарием: «Завтра запретят ходить возле дома?»

И все же зря мы думаем, что проектировщики ничего не знают о симметрии. Кое-где знание это себя проявляет. Вот, смотрите, как можно симметрично расположиться в туалете банка в Воложине.

На заводе «Горизонт» симметрию соблюдают даже уборщицы — вон как ведра идеально расставлены.



А это — настоящий шедевр. Читатель запечатлел уличный чугунный люк в туалете Гродненской областной больницы дважды — в 2014-м, и в 2017-м, после ремонта. Очевидно, люк нельзя спрятать, он здесь проектом предусмотрен.


А в Гомеле такой же люк не помешал строителям сделать бетонное крыльцо у главного входа в ИМНС по Советскому району. Читателю интересно — «а разве так можно»?

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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